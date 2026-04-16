我是廣告 請繼續往下閱讀

在今（16）日備受矚目的西區附加賽生死戰中，金州勇士在客場Intuit Dome展現強大韌性，以126比121險勝洛杉磯快艇，成功挺進附加賽第二戰。而全場最令人驚豔的焦點之一，莫過於季中加盟後飽受質疑的「獨角獸」波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis），他在關鍵時刻展現的統治力，正式宣告他的交易價值絕非空談。回顧當初勇士決定送出潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）作為核心籌碼來換取波爾辛吉斯時，曾引發灣區球迷與評論界的兩極反應，不少人擔心放棄年輕天賦換取傷病史豐富的長人是一場豪賭。然而，隨著KP在這場攸關生死的附加賽大放異彩，這筆以庫明加為核心的交易價值也終於在今日浮現。回顧例行賽，波爾辛吉斯在轉戰灣區後因傷勢與體能調整，始終處於打打停停的狀態，未能為勇士穩定出賽，這也讓外界對這筆交易的評價褒貶不一。然而，到了「贏球續命、輸球回家」的最高壓舞台，KP證明了自己的價值。今日KP雖然僅出賽28分鐘，卻展現了極高的得分效率，全場，其中包括外線，砍下。他在外線的高度威脅不僅拉開了快艇的防線，也讓對手在包夾柯瑞（Stephen Curry）時付出了慘痛代價。這場勝利最讓勇士球迷振奮的，莫過於波爾辛吉斯與柯瑞之間產生的化學反應。兩人組成的「獨角獸咖哩」組合，在比賽中多次利用高位掩護與空間牽制創造出輕鬆進攻的機會。當KP能在外線穩定開火，柯瑞的進攻引力將被無限放大，這種內外兼具的火花，讓快艇強悍的側翼防守海顯得顧此失彼。波爾辛吉斯今日的表現無疑是給質疑者最有力的回擊，在一戰定生死的壓力下，他展現了勇士陣中過往缺乏的高度與投射穩定性。隨著勇士擊敗快艇挺進下一戰，這組新搭檔的潛力才正要開始釋放。若KP能保持今日的健康度與準頭，這對全新的組合或許真的能為勇士在2026年的季後賽之路，開創出完全不一樣的火花。