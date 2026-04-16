我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士今（16）日一度將要以尷尬的局面結束掉本賽季，他們傷兵滿營、都是老將、沒有足以接班的潛力新星、未能黯淡無光。但就在眾人都這樣以為之時，勇士展現了他們之所以曾經是王朝球隊的原因，柯瑞（Stephen Curry）依舊是柯瑞，格林（Draymond Green）也打出了當代防守大師的兩次關鍵回合，加上「綠軍雙塔」霍福德（Al Horford）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）合砍34分，3大要素集齊，讓他們最終逆轉了戰局。夕陽無限好，只是近黃昏。今天勇士追分相當辛苦，幾乎馬刺打出攻勢，快艇這邊都有人能挺身而出，加蘭（Darius Garland）和馬瑟林（Bennedict Mathurin）都打出相當精彩的表現，但拿過灣區4冠和北岸花園1冠的冠軍基底，還是在末節關鍵時刻展現出他們冠軍球隊的底蘊。格林這一場整場防守雷納德（Kawhi Leonard）展現DPOY等級的水準，並且在讀秒時刻展現出大師級的判讀，先是在發球時抄掉馬瑟林要傳給雷納德的傳球，之後又在快艇傳球時再度抄截，絕對是逆轉的大功臣。不要忘記這一切是在他於第四節扭傷膝蓋重新回到場上後的表現，雖然在2022年開始他退化已經很明顯，進攻和防守表現都不是這麼穩定，脾氣更是常常被罵，但在勇士隊最需要的時候，他還是展現了自己之所以受到尊重的原因。在交易大限前夕得到波爾辛吉斯，加上本季到來的霍福德，把「綠軍雙塔」都帶到了大通中心，雖然最終沒能讓球隊例行賽起死回生，但在這一場關鍵戰役，兩人在禁區打出價值，末節聯手投進5顆三分球，幫助勇士打出12：2的逆轉反擊，說明了為什麼TD花園的球迷這麼愛他們。勇士過去以「小球」聞名，今天卻毫無疑問贏在禁區和鋒線，這不是說勇士在內線得到了很多分，而是他們在這一組對戰組合中，內線擁有優勢的。相較於快艇在交易掉祖巴茨（Ivica Zubac）後內線空虛，只有又老又慢、移動太慢的羅培茲（Brook Lopez），勇士擁有霍福德、波爾辛吉斯和格林，巴西小將桑托斯（Gui Santos）打「惡霸球」（Bully Ball）也有一手。今晚勇士前三節在投籃命中率、進攻籃板和失誤方面全部落後給對手，之所以能夠逆轉，是從波爾辛吉斯和霍福德的三分球開始的，而在防守成功後能夠保護住籃板，這是勇士過往做不到、且最常被人詬病的事，但今晚末節他們做到了。最後是格林對於雷納德的防守，以及科爾（Steve Kerr）的大師級調度，雖然雷納德和加蘭今天都以不錯的效率拿到了21分，但勇士已經將傷害降到了最低，而且利用包夾在關鍵時刻將球遠離兩人之手，讓其他球員去處理球，效果非常出色。我們也不能忘記柯瑞今晚的表現，上半場低迷狀態一度讓人感到他可能受膝傷影響，但熟悉的第三節單節轟下16分，最終繳出23投12中、全場35分的數據，「咖哩小子」的得分爆發力依舊是勇士前進的最大本錢。勇士還沒有打進季後賽，他們之後要對上老對手布魯克斯（Dillon Brooks）領軍的鳳凰城太陽，但一步一步來，勇士這一季奪得冠軍的機會已經不大。但就像柯瑞說的那樣，在黃昏時刻他們希望能多打「有意義的比賽」，今晚在快艇主場無疑就是那種級別的賽事。