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國民黨新北市第11選區（汐萬金）初選結果鬧雙胞，新北市黨部表示統計結果顯示，由蕭敬嚴勝出，然而蕭敬嚴日前因發言爭議才被考紀會判「停權一年」；民調第二的藍委羅智強辦公室主任何元楷則在臉書說，「初選通過，感謝大家」。對此，羅智強力挺子弟兵，直言從停權處分作出的那一刻起，蕭敬嚴就失去初選資格。羅智強今（16）天上午11時跟何元楷到汐止金龍市場謝票，媒體詢問新北市黨部發新聞稿說蕭敬嚴勝出，他說任何法令規章有「處分效力先行」的原則，所謂處分效力先行，中央考紀會已作出蕭敬嚴停權處分，從停權處分作出的那一刻起，蕭敬嚴就已經失去初選的資格。羅智強表示，蕭敬嚴有申覆權，就像今天若是行政處分出來後，處分就生效，被處分者當然有申訴權力，但申訴權力並不阻斷處分生效，申覆如果不成功處分效力就是允許；但如果申覆最後成功，只有撤銷處分的效力，並不影響處分作出後的實質效力。羅智強表示，「我告訴何元楷，勝利是不等人的。」既然今天按照中央考紀會的處分，蕭敬嚴的參選資格已經被撤除的話，何元楷就以國民黨勝出角色，全力為國民黨拚下這一席。羅智強說，申覆權力怎麼處理尊重黨部安排，但處分有效性必須被確立，他覺得何元楷非常棒，沒有停下腳步，今天初選民調結果出來，就是何元楷的第二個起跑點，現在全力以赴開始拚這場選戰的勝利。