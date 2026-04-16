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洛杉磯道奇隊今（16）日在主場迎戰紐約大都會，日籍巨星大谷翔平展現了令人畏懼的投球統治力。由於前日受觸身球影響背部仍有痠痛感，道奇隊今日安排大谷「只投不打」，這也是他睽違近五年後再度以單一投手身分登板。大谷不負眾望，主投6局僅失1分並送出10次三振，帶領道奇以8比2大勝大都會，不僅收下個人本季第2勝，也送給對手慘澹的8連敗。大谷翔平今日開賽便進入「除草模式」，連續解決8名打者，並在第6局以驚人的連3Ｋ完美收尾。全場大谷最快球速飆到（約161.5公里），且全場製造了，寫下他轉戰道奇隊以來的最佳紀錄。儘管在第5局因兩次保送與安打失掉本季第一分自責分，大谷仍以6局僅被敲2安、飆出10K的成績單完成任務。本場賽後他的防禦率僅，持續領跑國聯防禦率榜。大谷在投手丘上的強勢，也獲得了打線的熱情回應。2局下半，南韓好手率先炸裂，擊出右外野方向的兩分砲，為道奇首開紀錄。隨後「西語老師」（Teoscar Hernández）在6局補上一記陽春彈，將領先優勢擴大。比賽的定調出現在關鍵的第8局，道奇隊進攻大爆發，強打少年（Dalton Rushing）在滿壘時刻轟出驚天，隨後（Kyle Tucker）再補上一發陽春砲。道奇單局一口氣灌進5分，徹底摧毀大都會反撲的希望，鎖定勝局。除了大谷的先發秀，道奇牛棚也表現穩健。崔南（Blake Treinen）與史考特（Tanner Scott）各分擔一局完美無失分。儘管末局後援投手赫特（Kyle Hurt）失掉1分，但仍無礙道奇以8比2帶走勝利。大谷翔平今日證明了即便不帶球棒上場，他依然能靠著那顆百哩火球支配比賽。隨著道奇打線多點開花，紫金軍團正以三連勝的氣勢持續在國聯領跑。