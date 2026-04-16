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民眾擅闖淡江大橋拍攝 公路局：絕不寬貸

近日網路流傳民眾駕車擅闖尚未開放的「淡江大橋」橋面路段並拍攝影片宣傳，交通部公路局新工北分局強烈呼籲，民眾切勿因一時好奇或體驗心理擅自進入管制設施，以免觸法並危害自身安全。若發現違規情事，除立即驅離外，必要時將會同警政單位依法處理，絕不寬貸。公路局新工北分局指出，淡江大橋目前仍處於施工與主體結構、設備測試階段，橋上包含照明、標誌、標線及防護欄杆等交通設施尚未完成全面安全檢核，現刻正辦理通車前安全性檢視作業，現場環境具備高度不確定性，民眾若擅自進入，不僅面臨潛在危險，一但發生突發狀況，亦難以即時獲得救援協助，存在極高風險。公路局新工北分局提到，民眾擅闖橋面拍攝或駕車通行的行為，已嚴重違反工區安全並干擾工程施工，為維護工程安全及公共秩序，後續將持續加強現場巡查與入口管制，若發現違規情事，除立即驅離外，必要時將會同警政單位依法處理，絕不寬貸。公路局新工北分局說明，理解社會大眾對淡江大橋這重大建設的期待，目前淡江大橋已訂今年5月12日開放通車，再正式通車前，已規劃一系列民眾體驗活動，包含路跑、自行車活動、星空音樂會等，透過分流、限量與管制方式，在不影響既有安全檢測與通車準備作業辦理上述活動，讓民眾能在安全無虞的前提下近距離欣賞淡江大橋及淡水河口風光，共享公共建設成果。公路局新工北分局呼籲，在正式開放通車前，仍請民眾保持耐心，切勿擅自闖入工區，以免影響工程及危害自身安全。