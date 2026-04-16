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▲勇士總教練科爾賽後讚嘆：「格林是我生命中所見過防守最出色的球員。」（圖／取自金州勇士 X）

NBA西區附加賽今（16）日上演一場令人血脈賁張的逆轉大戲！金州勇士隊在客場克服開賽2：12的劣勢，最終以126：121力克洛杉磯快艇隊。這場比賽的轉捩點出現在關鍵第四節，曾被質疑巔峰已過的「嘴綠」格林（Draymond Green），在比賽末段接連展現神級防守，甚至用雷納德（Kawhi Leonard）招牌的「死亡纏繞」親自終結對手，引發全美媒體瘋狂轉發。勇士總教練科爾賽後讚嘆：「格林是我生命中所見過防守最出色的球員。」面對今晚老將們熱血反彈的光景，這位名帥感性地表示，「在今天晚上我們作為了自己，我們又成為了那支冠軍球隊。」勇士隊今日雖然在首節陷入苦戰，且明星主控柯瑞（Stephen Curry）一度因傷短暫返回更衣室，但這群老將在下半場展現了極強的韌性。特別是被球迷罵了一整年的格林，在比賽最後2分鐘接管了防守端。在勇士僅領先3分的情況下，格林先是精準預判並抄截了快艇隊的邊線球；隨後在剩下30秒時，格林在單防雷納德的過程中，竟使出雷納德成名的防守武器「死亡纏繞」，硬生生在對方運球時將球掏走。這記搶斷不僅讓快艇失去反撲機會，更直接終結了比賽。勇士記者楊米蘇（Ohm Youngmisuk）隨即激動發文：「格林在最後兩個回合裡的防守，兄弟……太狠了！」除了格林的防守，勇士隊今日的火力支援同樣關鍵。柯瑞全場出戰36分鐘，23投12中、包含7記三分球，狂轟35分4助攻。根據統計，柯瑞也因此成為NBA歷史上單場砍下35分以上最年長的控球後衛。此外，勇士隊的「綠軍雙塔」配置在末節發揮奇效。老將霍福德（Al Horford）在第四節關鍵時刻連續命中4記三分球，幫助勇士在剩餘2分鐘時成功反超比分。加上波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）在禁區的威脅，勇士隊這套陣容在生死關頭打出了極高水準的團隊籃球。相較於勇士老將的爆發，快艇球星雷納德今日表現高開低走。他雖然攻下21分7籃板，但前三節就拿了19分，在格林的窒息式防守下，第四節僅2投1中拿到2分，並發生關鍵失誤。名記尼科爾斯（Rachel Nichols）也指出，快艇主場今日湧入大量勇士球迷，現場歡呼聲幾乎要將快艇球迷蓋過。賽後，名記史皮爾斯（Marc J. Spears）發文盛讚：「勇士用一場勝利詮釋了團隊的定義。」在跨越快艇這道難關後，勇士隊將進入附加賽第二輪，前往客場挑戰同樣在今日輸球的鳳凰城太陽隊，雙方將爭奪西區最後一張季後賽門票。