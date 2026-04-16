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台北南港大地雅詩閣定位「全服務型公寓式酒店」 房型規劃一至三房格局

▲頂級公寓式酒店「台北南港大地雅詩閣酒店」最快將於今年第四季開幕。（圖／大地酒店提供）

周邊飯店還有台北漢來飯店、台北六福萬怡酒店

▲台北漢來大飯店位在南港展覽館旁，具備兩大國際奢華酒店服務認證標竿的金鑰匙及英式管家團隊，納有425間客房。（圖／台北漢來飯店提供）

北投五星溫泉酒店「大地酒店」正式宣布，將引進全球頂尖公寓式酒店品牌「雅詩閣」（Ascott），於南港軟體園區核心地帶打造頂級公寓式酒店「台北南港大地雅詩閣酒店」，是雅詩閣首度進軍台灣市場的「旗艦館」，預計於今（2026）年第四季、 最快10月開幕。大地酒店表示，雅詩閣品牌理念始終貫徹低調奢華與藝術體驗，而大地酒店自2015年創立以來，以深具藝術人文底蘊的「靜奢美學」在競爭激烈的北投溫泉區站穩根基，雙方品牌基因高度契合，此次合作不僅是兩大品牌強強聯手，更是大地酒店長期深耕高端旅宿實力的國際化驗證。台北南港大地雅詩閣據點規劃186間客房，定位為全服務型公寓式酒店，鎖定商務旅客與中長期居住市場，更將以彈性且靈活提供長短期旅客之住房需求。房型規劃一至三房格局，並導入「1+1」轉角房型設計，配置主臥室與獨立書房（附可轉換沙發床），可靈活轉換為工作與休憩空間，特別適合中長期商務旅客與國際派駐客群。台北南港大地雅詩閣的公共設施方面，規劃住客專屬交誼空間（Residents’ Lounge），提供西式廚房與輕食服務；同時設有健身房與游泳池等休閒，餐飲方面，大地酒店旗下知名川湘料理品牌「奇岩一號」將進駐，館內設有可容納20人的包廂空間。台北南港大地雅詩閣酒店基地位於南港核心區域，鄰近南港展覽館，串聯大型購物商場LaLaport，並緊鄰捷運與高鐵南港站，附近其實也有高雄漢來飯店，同樣位在南港展覽館旁，而從南港展覽館步行約10分鐘距離，也有南港老爺行旅。另外，位在南港站旁，則有台北六福萬怡酒店，皆是南港一帶出色的旅宿。