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國民黨主席鄭麗文近日剛結束「鄭習會」行程，卻遭媒體披露，整團共35人的機票、住宿、餐飲及零用支出約480萬元，並非由個人或黨內自籌，而是向由立法院長韓國瑜擔任董事長的台灣民主基金會申請經費，形同是全民買單。對此，民進黨立委林俊憲痛批，拿台灣納稅人的錢，跑去意圖侵略台灣的國家，一起商量如何併吞台灣，「三個字，不要臉」。林俊憲表示，此舉離譜到極點，他一項項解釋，首先，臺灣民主基金會是什麼單位？乍看之下像是民間組織，但其實是因應台灣的特殊外交處境，需要一個非政府獨立機構來推展外交，因此由外交部在2002年籌設成立，歷任立法院長擔任董事長，現在的董事長是韓國瑜。「那麼，民主基金會的錢從哪裡來？」林俊憲直言，這個他很熟悉，因為每年基金會預算書都要送到立法院審查。。好了，以上基金會的基本概況講完，再對比鄭麗文的訪中「面聖」之旅，大家就知道有多荒謬了。林俊憲翻查了預算書指出，國民黨申請的政黨補助，應該是在「政黨外交及民主深化交流業務」這項計畫。而計畫緣由是這樣寫的：「為鼓勵國內各政黨推展有關民主與人權之活動，及促進對民主與人權理論和實務之研究與推動，以提升臺灣民主品質，並強化與國際民主接軌、推動政黨國會外交。」林俊憲強調，其他的都先不講，光名目就根本不符。請問國民黨，一群人跑去對台灣有威脅的獨裁國家跪舔，民主在哪？人權在哪？難道鄭麗文有跟習近平大談台灣民主、分享台灣人權經驗嗎？拿台灣納稅人的錢跑去意圖侵略台灣的國家，一起商量如何併吞台灣，「三個字，不要臉」。