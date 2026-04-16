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NBA西區附加賽今（16）日上演史詩級逆轉秀！金州勇士隊在第四節一度落後達13分的情況下，靠著老將霍福德（Al Horford）單節4記絕命三分球以及柯瑞（Stephen Curry）全場35分的帶動，末節轟出41：23的瘋狂攻勢，最終以126：121力克洛杉磯快艇。勇士將與太陽爭奪西區最後一張季後賽門票，而快艇的賽季則宣告終結。勇士隊在前三節打得異常艱難，進入末節時仍以85：98落後多達13分。此時替補登場的老將霍福德展現冠軍老將價值，他在第四節外線手感熱燙，三分球4投4中、單節灌進12分，連續的精確制導徹底扭轉比賽風向。主帥科爾（Steve Kerr）賽後感性表示：「Al（霍福德）今天所做的一切，絕對是體育中最難做到的事情之一。在前三節經歷艱難時刻後，突然在第四節完全扭轉局面，這絕對是天才般的表現。」全場砍下35分的柯瑞也對這位老戰友讚不絕口：「當比賽來到贏球時刻，這就是冠軍球員會做的事。」勇士隊今晚全場投進19記三分球，寫下NBA附加賽單場三分球命中的新紀錄，超越了薩克拉門托國王在2024年創下的18記紀錄。核心主控柯瑞出戰36分鐘，23投12中（三分球12中7）貢獻35分、4助攻與1抄截。根據統計，柯瑞也正式成為NBA歷史上在單場砍下35分以上最年長的控球後衛。快艇隊後衛加蘭（Darius Garland）雖然攻下21分8助攻，賽後也無奈坦言：「30號（柯瑞）做了30號會做的事，兄弟。」除了進攻火力的爆發，格林（Draymond Green）在第四節最後時刻的兩次關鍵抄截更是終結比賽的關鍵。賽後格林與柯瑞在場中緊緊擁抱慶祝，展現出這對老搭檔爭逐最後奪冠機會的決心。對於附加賽賽制，主帥科爾在賽後採訪中也不忘幽默致謝：「我要感謝聯盟舉辦附加賽，謝謝你，蕭華（Adam Silver）！」勇士隊在度過快艇這道難關後，將於下一場附加賽前往客場挑戰鳳凰城太陽。這場比賽的勝者將正式以西區第8種子身分晉級季後賽，挑戰分區龍頭。面對同樣實力強勁的太陽，勇士能否延續今日末節的瘋狂手感，已成為全聯盟關注的焦點。