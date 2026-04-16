國民黨主席鄭麗文近期訪問中國的「和平之旅」，與中國領導人習近平會面，遭爆共480萬的團費竟是由台灣民主基金會支出，鄭麗文今天到台中出席活動時未回應此事。同場的民進黨立委何欣純認為，台灣民主基金會由外交部捐助、有官方色彩，資金來自於全民，有義務將審議過程公諸於世。

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鄭麗文今（16）日到台中，出席台灣總工會慶祝勞動節模範勞工表揚大會，媒體追問她向台灣民主基金會申請480經費、拿人民納稅錢訪中一事，鄭麗文僅微笑說「謝謝」。

同樣出席活動的民進黨提名市長參選人、立委何欣純受訪時表示，台灣民主基金會具有半官方色彩，過去由外交部捐資、董監事由各政黨推薦，執行業務的秘書長、副秘書長等人由立法院長韓國瑜指派。對於國民黨主席申請經費，審查過程是否公開、透明，是國人共同關心的議題。

何欣純說，基金會的資金來自全民，預算支出與審議過程不僅受法律的規範，也應有公開透明的審查機制，向國人交代清楚。

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顏幸如編輯記者

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