美國一隻名叫雷克斯（Rex）的比特犬，在北卡羅來納州索爾茲伯里羅文郡動物收容所等待認養，卻被告知若在4月10日下午4點前仍無人帶回，就將面臨安樂死命運。就在最後期限逼近之際，一名志工決定替雷克斯安排一次短暫卻完整的外出時光，從散步到用餐，全程展現牠溫順親人的一面，而這段被記錄下來的過程也意外在網路發酵，最終在關鍵時刻改變牠的人生結局。
比特犬安樂死前最後一次散步！吃下人生第一塊炸雞
距離安樂死前一天，志工卡西迪布魯克（Cassidy Brooke）帶著雷克斯離開收容所，沒有選擇熱鬧地點，而是走進一條寧靜的綠意步道，讓牠自在探索、聞嗅環境，用最放鬆的方式感受外界。
結束散步後，她還帶雷克斯到漢堡王，讓雷克斯吃下人生第一塊炸雞，牠靜靜地吃著一塊塊炸雞，輕柔地從手中接過食物的模樣格外溫柔，這樣的畫面讓人看了難以不動容。
外表壯碩的雷克斯，體重約29公斤，但整趟外出過程中卻表現得異常穩定。牠不會拉扯牽繩，遇見陌生人與其他犬隻也沒有出現激動反應，全程不吠不叫，只是安靜地貼近布魯克，享受被撫摸的時刻。布魯克形容，牠就像是「泰迪熊加棉花糖」，與一般人對比特犬的刻板印象形成強烈反差。
最後2小時發生奇蹟！比特犬成功被領養 百萬人看哭
這段陪伴過程被布魯克剪輯後上傳至IG，短時間內迅速擴散，觀看數突破13.5萬次。貼文曝光後，真的有人被雷克斯的模樣打動，在原定安樂死前兩小時、下午2點完成領養手續，讓牠成功逃過安樂死。
對此，萬名網友對溫馨結局感到動容，紛紛表示「好險這隻狗狗得救了」、「多麽乖巧的好狗狗」、「謝謝領養人又給了牠一次活著的機會」。雷克斯的故事引發廣泛共鳴，更凸顯出收容所中仍有大量等待機會的動物。
尤其年齡偏大、體型較壯的狗狗更容易被忽略，即便無法實際領養，一次陪伴散步或轉發分享，都可能為牠們帶來改變命運的契機。
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距離安樂死前一天，志工卡西迪布魯克（Cassidy Brooke）帶著雷克斯離開收容所，沒有選擇熱鬧地點，而是走進一條寧靜的綠意步道，讓牠自在探索、聞嗅環境，用最放鬆的方式感受外界。
結束散步後，她還帶雷克斯到漢堡王，讓雷克斯吃下人生第一塊炸雞，牠靜靜地吃著一塊塊炸雞，輕柔地從手中接過食物的模樣格外溫柔，這樣的畫面讓人看了難以不動容。
最後2小時發生奇蹟！比特犬成功被領養 百萬人看哭
這段陪伴過程被布魯克剪輯後上傳至IG，短時間內迅速擴散，觀看數突破13.5萬次。貼文曝光後，真的有人被雷克斯的模樣打動，在原定安樂死前兩小時、下午2點完成領養手續，讓牠成功逃過安樂死。
對此，萬名網友對溫馨結局感到動容，紛紛表示「好險這隻狗狗得救了」、「多麽乖巧的好狗狗」、「謝謝領養人又給了牠一次活著的機會」。雷克斯的故事引發廣泛共鳴，更凸顯出收容所中仍有大量等待機會的動物。
尤其年齡偏大、體型較壯的狗狗更容易被忽略，即便無法實際領養，一次陪伴散步或轉發分享，都可能為牠們帶來改變命運的契機。