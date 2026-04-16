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金州勇士今（16）日附加賽126：121逆襲擊敗洛杉磯快艇，柯瑞（Stephen Curry）全場出賽36分鐘，投籃23投12中、三分12投7中，攻下35分、1籃板、4助攻與1抄截，在勇士8年4冠的「柯瑞時代」光芒退去，「KD」杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）等名將早已離隊，勇士最後只剩下柯瑞，而他燃燒生命打出完美表現，背後是用一場真正意義上的「單核帶隊」，實現傳奇巨星的最後一哩路。勇士「柯瑞時代」普遍認為從2014年到2022年達到巔峰，這8季間，勇士先靠著三巨頭柯瑞、湯普森與格林（Draymond Green）贏下首冠，2016年更迎來杜蘭特加入再奪2冠，2022年回到三巨頭再拿一冠，總計4座冠軍，成為近代最成功的超級強權。隨著主力老化，湯普森2024年轉往達拉斯獨行俠發展，勇士的拚冠、養成雙線並行方針走得顛簸，去年迎來同樣年邁的巴特勒（Jimmy Butler）加入，今年卻因傷整季報銷，到最後，勇士只剩下38歲的柯瑞而已。柯瑞的偉大毋需多言，他用三分球重新定義現代籃球，場外的人品、性格也受到萬眾歡迎，但過去始終有聲音，認為「柯瑞時代」的成功，總是有著明星隊友圍繞、更多歸因於球團成功的建隊思維，但這場比賽，總教練科爾（Steve Kerr）全場僅用8人，柯瑞仍率領這支整季僅37勝的勇士，第四節成功扭轉局面續命。或許「柯瑞時代」再也沒有機會奪冠，但柯瑞仍在38歲又33天之時，不僅成為NBA季後賽歷史上最老單場砍下35分的球星，更以一場燃燒生命的完美發揮，單核帶隊打出經典一戰，也完成傳奇生涯最後一哩路，證明「柯瑞時代」真正的傳奇，就是柯瑞自己。