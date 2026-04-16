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開打時間： 2026年4月18日（週六）上午 10:00（台灣時間）





2026年4月18日（週六）上午 10:00（台灣時間） 比賽地點： 鳳凰城太陽主場（Footprint Center）





西區附加賽(1)： 太陽（第7）VS 拓荒者（第8） —— 拓荒者勝，為第7種子





太陽（第7）VS 拓荒者（第8） —— 西區附加賽(2)： 快艇（第9）VS 勇士（第10） —— 勇士勝，快艇淘汰





快艇（第9）VS 勇士（第10） —— 西區附加賽(3)： 太陽（附加賽1敗者）VS 勇士（附加賽2勝者） —— 勝者為第8種子，將對決雷霆





東區附加賽(1)： 76 人（第7）VS 魔術（第8）—— 76人 勝，為第7種子





76 人（第7）VS 魔術（第8）—— 東區附加賽(2)： 黃蜂（第9）VS 熱火（第10） —— 黃蜂 勝，熱火淘汰





黃蜂（第9）VS 熱火（第10） —— 東區附加賽(3)： 魔術（附加賽1敗者） VS 黃蜂（附加賽2勝者） —— 勝者為第8種子，將對決活塞





▲太陽隊本季徹底年輕化，在布克（Devin Booker）的穩定輸出下，進攻效率始終維持在聯盟高位。然而，這支換血後的太陽在關鍵時刻的執行力仍是隱憂，在一場定生死的關鍵戰役能否有正常的發揮，將決定他們本季能走多遠。（圖／美聯社／達志影像）

▲「KP」波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）終於證明了自己的價值。在對陣快艇的比賽中KP雖然僅出賽28分鐘，卻展現了極高的得分效率，全場12投8中，其中包括外線3記冷箭三分，砍下20分。他在外線的高度威脅不僅拉開了快艇的防線，也讓對手在包夾柯瑞（Stephen Curry）時付出了慘痛代價。（圖／美聯社／達志影像）

太陽：格林（Jalen Green） 太陽隊的年輕核心格林同樣不遑多讓，在上場比賽中同樣狂飆 35分 。他的爆發力與得分連續性是太陽隊最犀利的武器。面對與年輕的拓荒者相比防守機動性略降的勇士陣容，格林能否維持高效率產出，並在關鍵時刻展現得分爆發力，將直接決定太陽隊本賽季的終點。



▲格林（Jalen Green）過去在效力休士頓火箭時期，就曾多次在季後賽邊緣或關鍵對位上被柯瑞「上課」，當時他在處理球的穩定度與外線選擇上，與老練的柯瑞相比顯得稚嫩。如今這場生死戰將是他向當年的強敵發起挑戰，向柯瑞討回昔日公道的最佳機會。（圖／美聯社／達志影像）

太陽隊的年輕核心格林同樣不遑多讓，在上場比賽中同樣狂飆 。他的爆發力與得分連續性是太陽隊最犀利的武器。面對與年輕的拓荒者相比防守機動性略降的勇士陣容，格林能否維持高效率產出，並在關鍵時刻展現得分爆發力，將直接決定太陽隊本賽季的終點。 勇士：柯瑞（Stephen Curry） 在對陣快艇的比賽中，38歲的柯瑞瘋狂砍下35分，其中下半場轟下27分用實力證明自己依然是全聯盟最危險的球員。作為球隊的精神支柱，柯瑞在關鍵時刻的投籃選擇與組織引力，將決定勇士能否在鳳凰城反客為主。對於柯瑞來說，這不僅是進軍季後賽的機會，更是證明勇士王朝仍具競爭力的最終戰。



▲柯瑞仍在38歲又33天之時，不僅成為NBA季後賽歷史上最老單場砍下35分的球星，更以一場燃燒生命的完美發揮，單核帶隊打出經典一戰，也完成傳奇生涯最後一哩路，證明「柯瑞時代」真正的傳奇，就是柯瑞自己。（圖／美聯社／達志影像）

經驗與天賦的終極較量： 這是一場由老牌冠軍底蘊（勇士）對抗新生代運動天賦（太陽）的經典賽事。太陽隊擁有更好的體型與爆發力，而勇士則擁有更好的球商與默契。在「贏球續命」的高壓環境下，經驗往往比天賦更能在最後五分鐘發揮作用。



雷霆在後：誰能搶下最後門票？ 西區第一種子雷霆正以逸待勞，無論是太陽還是勇士晉級，都將面臨極大的挑戰。但對於這兩隊來說，此戰即是決戰，沒有保留體力的空間。



昔日「交學費」恩怨：格林的復仇之戰 對格林（Jalen Green）而言，這場比賽不僅關乎季後賽席次，更是個人名聲的平反。回顧格林在效力休士頓火箭時期，就曾在季後賽被柯瑞「上課」，當時他在處理球的穩定度與外線選擇上，與老練的柯瑞相比顯得稚嫩。如今，格林已成長為太陽隊的得分箭頭，上場附加賽表現大幅提升，這場生死戰將是他向當年的強敵發起挑戰，證明自己已具備「季後賽球星」實力，並向柯瑞討回昔日公道的最佳機會。



對戰回顧：勇士例行賽佔優，太陽尋求雪恥 回顧本賽季例行賽的四度交鋒，金州勇士以3勝1負的戰績佔據優勢。儘管雙方實力接近，四場比賽中有三場的分差在5分以內，但足以證明勇士在關鍵球的處理上顯然更為老練。太陽隊唯一的一勝是在12月底以1分之差險勝，這場附加賽太陽若想在主場突圍，必須克服例行賽對戰時的心理壓力，並針對勇士的傳切體系做出更有效的限制。





對戰日期 比分結果 勝隊 2025.11.05 勇士 118：107 太陽 金州勇士 2025.12.19 太陽 99：98 勇士 鳳凰城太陽 2025.12.21 勇士 119：116 太陽 金州勇士 2026.02.06 太陽 97：101 勇士 金州勇士

隨著NBA 2025-26賽季附加賽進入最後高潮，西區第八種子的最終歸屬即將揭曉。在首輪附加賽中客場獵船成功的金州勇士，將馬不停蹄前往鳳凰城，挑戰在「七八名對決」中落敗的太陽隊。這是一場名副其實的生死決戰，贏球的隊伍將以第八種子身份挺進季後賽挑戰第一種子奧克拉荷馬雷霆，輸球則直接結束賽季。太陽隊雖然在首場附加賽意外負於拓荒者，但回歸主場仍具備極強競爭力。球隊進攻體系依賴布克（Devin Booker）與杰倫·格林（Jalen Green）的雙核帶動。格林近期手感火熱，他的切入破壞力將是撕裂勇士防線的關鍵。然而，太陽隊的隱憂在於面對勇士這種老辣球隊時，防守端的溝通若出現斷點，容易被柯瑞的引力擊潰。此外，剛結束一場高強度對抗的太陽，如何在心理與體能上迅速回穩是最大考驗。勇士隊剛在客場擊敗快艇，士氣正值巔峰。柯瑞在38歲高齡依然展現「燃燒小宇宙」的統治力，加上波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的高效回歸，讓勇士的進攻空間達到最大化。勇士的優勢在於豐富的生死賽經驗與更流暢的傳切配合。但勇士的隱憂依然明顯：球員連續客場作戰的體能消耗，以及陣中主力多為老將，該如何限制太陽隊強大的後場戰力成為一大課題。科林·格里斯佩 Collin Gillespie (PG)喬丹·古德溫 Jordan Goodwin (PG)賈馬里·布義亞 Jamaree Bouyea (PG)德文·布克 Devin Booker (SG)傑倫·格林 Jalen Green (SG)格雷森·艾倫 Grayson Allen (SG)阿米爾·科菲 Amir Coffey (SG)寇比·布瑞亞 Koby Brea (SG)狄倫·布魯克斯 Dillon Brooks (SF)洛伊斯·歐尼爾 Royce O'Neale (SF)萊恩·鄧恩 Ryan Dunn (SF)海伍德·海史密斯 Haywood Highsmith (SF)奧索·伊戈達羅 Oso Ighodaro (PF)拉希爾·弗萊明 Rasheer Fleming (PF)以賽亞·萊弗斯 Isaiah Livers (PF)馬克·威廉姆斯 Mark Williams (C)卡曼·馬魯阿奇 Khaman Maluach (C)史蒂芬·柯瑞 Stephen Curry (PG)德安東尼·梅爾頓 De'Anthony Melton (PG)帕特·斯賓塞 Pat Spencer (PG)L.J. 克萊爾 LJ Cryer (PG)布蘭丁·波傑姆斯基 Brandin Podziemski (SG)蓋瑞·裴頓二世 Gary Payton II (SG)莫塞斯·穆迪 Moses Moody (SG)塞斯·柯瑞 Seth Curry (SG)威爾·理查德 Will Richard (SG)內特·威廉斯 Nate Williams (SG)吉米·巴特勒 Jimmy Butler (SF)馬列維·里昂斯 Malevy Leons (SF)德雷蒙德·格林 Draymond Green (PF)吉·桑托斯 Gui Santos (PF)昆汀·波斯特 Quinten Post (PF)克里斯塔普斯·波爾辛吉斯 Kristaps Porziņģis (C)艾爾·霍福德 Al Horford (C)查爾斯·貝西 Charles Bassey (C)2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。🟡線上收看：