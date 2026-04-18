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▲雖然舒淇（右）出生在重男輕女的家庭，但她和弟弟（左）從小感情很好。（圖／微博＠每日好片推薦）

▲舒淇（左）長大後靠著自己的努力改變生活困境，最後更情定馮德倫（右），收穫幸福姻緣。（圖／舒淇IG@sqwhat）

50歲女星舒淇如今已是享譽國際的影后，風光背後卻藏著一段艱辛童年。她出身清寒，父親酒後甚至會對她動粗，讓她在15歲時就決定離家出走，後來更隻身前往香港闖蕩演藝圈。儘管成長過程缺乏家庭溫暖，舒淇在賺錢後仍持續將收入寄回家中，只為讓弟弟完成學業，甚至不惜接拍三級片。最終弟弟順利念到大學畢業，她自己卻僅有國中學歷，無私付出的背後故事令人動容。舒淇曾在多段採訪中提及自己的家庭背景，她出生在重男輕女的家庭，小時候和弟弟一起闖禍，被打罵的卻只有自己，但這不影響她和弟弟的感情，不過因為太害怕爸爸打人，舒淇經常躲在衣櫃裡，後來更因受不了家庭壓抑的氛圍，在15歲左右就選擇離家出走。舒淇說自己逃家後有次在外面出了車禍，帶著滿身傷回家，沒想到得到的卻只有媽媽的責罵，讓她一度心灰意冷。但在看到媽媽為了弟弟的學費到處籌錢時，她瞬間明白家人的難處，於是舒淇不惜拍大尺度寫真集撈金，甚至在1996年時，毅然決然選擇接受香港導演的邀請，赴港拍攝三級片《玉蒲團之玉女心經》。儘管這些舉動一度受到家人責罵，但舒淇說自己當時的念頭只想趕快賺到錢，改善家裡的經濟條件，所以即便不被家人看好，她賺到錢還是會寄回家，孝順到讓人心疼的地步。而舒淇的早熟也讓她的演技飛速進步，1997年時，舒淇靠著爾冬陞執導的《色情男女》拿下第16屆香港電影金像獎最佳女配角和最佳新人獎，從此從三級片演員，躍升成電影明星，星途步入正軌。弟弟也在舒淇的幫助下，成功讀到大學畢業，至於念哪所學校，有說法是在美國留學，也有人稱是在台灣念書，舒淇為了保護家人，並未透露太多細節。而相較於弟弟，舒淇的學歷只有新北市立五峰國中畢業，不過她曾說，看到弟弟完成她未竟之事，還是感到很欣慰。出社會多年，她也早與家人和解，對於過往承受的痛苦，她並不責怪爸媽。如今的舒淇，還收穫了屬於自己的美滿家庭，2016年嫁給男星馮德倫後，恩愛至今。雖然兩人沒有小孩，但舒淇把弟弟生的兒女當成自己的寶貝照顧，至於她想不想生？舒淇坦言剛結婚時確實有努力備孕，但沒懷上，現在年紀也大了，她只覺得一切隨緣就好。