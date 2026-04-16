我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨新北市第11選區（汐萬金）初選結果鬧雙胞，遭停權的國民黨前發言人蕭敬嚴勝出，但第二名的藍委羅智強辦公室主任何元楷也聲稱初選通過。對於為何蕭停權卻納入民調，國民黨考紀會主委張雅屏說要問組發會，組發會主委李哲華則反嗆：「考紀會有禁止蕭敬嚴申訴嗎？如果申訴成功要重辦初選嗎？」張雅屏表示，除非蕭敬嚴申訴成功或國民黨禮讓被停權的人，至於蕭敬嚴被停權還能列入黨內初選民調，要詢問組發會跟新北市黨部。李哲華則反問，考紀會有禁止申訴嗎？沒有禁止申訴，新北市黨部可以取消初選資格嗎？倘若蕭申訴成功，難道要重新再辦一次初選嗎？不就是這麼簡單的法律程序問題。李哲華更嗆，若考紀會明確說蕭敬嚴不符合申訴資格，就發文給新北市黨部跟組發會，組發會就會確定蕭在黨紀失去黨權，不能讓他參加初選，這要問考紀會，這不是新北市黨部的問題。國民黨稍早發出聲明，表示蕭敬嚴遭停權仍有申訴期 ，是否具提名資格將依據黨中央審議而定。新北市黨部表示，蕭敬嚴同志雖受停權處分，依中國國民黨黨員違反黨紀處分規程第七章第三十五條規定，尚有20日申訴期限，後續將由黨中央受理並進行審查。審查可能有不同結果，最終仍須視黨中央審議而定，若維持原停權處分，則將不符提名資格，無法獲得本黨提名。