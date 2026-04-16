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針對國民黨文傳會主委尹乃菁惡意指控，國民黨副主席李乾龍座車遭裝追蹤器與政府有關一事，民進黨發言人林楚茵今（15）日表示，台灣是民主法治國家，任何人都不該遭不法監控，民進黨支持李乾龍報警嚴查不法，捍衛個人隱私，但國民黨不但不報警，還惡意造謠，無端抹黑此事與總統賴清德有關，更不該刻意導向政治偵防。林楚茵指出，在台灣以「監控」對付政敵的慣犯，就是國民黨與民眾黨，過去白色恐怖時期，國民黨監控人民早已是公開秘密，近年更有馬英九違法監聽立法院長王金平；此外，媒體也爆出民眾黨主席黃國昌組「狗仔隊」，跟拍民進黨籍政治人物與政府人員，甚至兜售照片烏龍爆料，行徑罄竹難書。林楚茵表示，當李乾龍被媒體問及座車是否被民進黨裝追蹤器時，卻連忙否認說了三次「沒有」，更強調「是很久以前的事了」，都讓人質疑國民黨是否又「自導自演」。林楚茵強調，台灣是法治國家，任何不法都不該被「寛厚」、被「算了」，面對不法監控沒有模糊空間，請李乾龍提出相關證據向檢警報案，嚴懲違法行為，否則人民只會認為國民黨又再度自導自演，賠上政黨誠信。