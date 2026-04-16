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隨著洛杉磯快艇隊在今（16）日附加賽以121：126不敵金州勇士，快艇隊的2025-26賽季正式宣告落幕。這場失利不僅意味著賽季結束，更可能替快艇長達7年的「雷納德時代」畫下句點。根據快艇隊隨隊記者阿馬利（Tomar Amarly）爆料，目前陣中僅有2人確定會在下賽季回歸，其餘球員——包括靈魂人物雷納德（Kawhi Leonard）在內，去留皆充滿變數。快艇隊記者阿馬利在賽後發文指出，在球隊出局後，快艇即將進入一個動盪的休賽季。目前預計下賽季肯定留隊的僅有新任控球後衛加蘭（Darius Garland）以及總教練泰倫盧（Tyronn Lue）。據《The Athletic》消息人士透露：「泰倫盧的合約將持續到2029年，而加蘭被視為未來的核心。除了他們兩人，其餘一切情況都不明朗。」快艇隊本賽季走得極其艱辛，開季一度僅有6勝21敗，隨後雖成功逆襲打入附加賽，但季中交易走哈登（James Harden）與祖巴茲（Ivica Zubac）的舉動，已被視為球隊不再信任現有核心陣容的信號。美媒《PolyMarket Hoops》盤點了雷納德加盟快艇後的季後賽成績單，可謂年年令人失望：2020年：次輪出局2021年：分區決賽出局2022年：附加賽出局2023至2025年：連續3年首輪出局2026年：附加賽出局即將年滿35歲的雷納德，下個賽季薪資高達5000萬美元，雖然他仍是陣中最強球員，但快艇隊是否願意圍繞一名高齡且傷病史豐富的球星繼續重建，仍是一大疑問。此外，NBA目前正針對快艇與雷納德是否透過第三方公司規避工資帽進行調查，這也為他的未來蒙上陰影。在今日親手淘汰快艇後，金州勇士隊展現出的團隊戰力與對勝利的渴望，讓外界開始聯想今夏的補強藍圖。考量到勇士隊一直渴望為柯瑞（Stephen Curry）尋找另一位頂級側翼搭檔，若快艇決定徹底重建並清出雷納德，具備奪冠競爭力的勇士無疑是潛在的有力競爭者。雷納德剛剛經歷了一個精采賽季，終於能保持健康展現他的真正實力。其合約還剩一年，職業生涯也已步入暮年。雷納德將於六月年滿35歲，但他仍然是球隊中最優秀的球員，目前沒有任何跡象表明他和球隊想要分道揚鑣。雷納德在2026-27賽季的年薪將略高於5000萬美元，之後他將在2027年夏天成為自由球員。如果洛杉磯快艇隊希望與他續約，他有資格獲得續約合約。當然，針對雷納德和快艇隊的調查仍然懸而未決，因此NBA也可能對雷納德在洛杉磯的未來發表意見。此外，快艇隊在賽季中期交易詹姆斯哈登的決定表明，球隊可能會嘗試進行一次小規模的重建，因為他們已經清理了下賽季之後的薪資空間。對於球隊未來的劇變，主帥泰倫盧在賽後受訪時顯得十分無奈。當被問及雷納德的合約與球隊走向時，他表示：「在經歷這樣一場艱難的失利後，我還沒機會去思考這些問題。我喜歡這套陣容，但這賽季一切都發生得太快了，我們根本沒時間去落實想做的改變。」2024年，盧與快艇續約至2028-29賽季，因此洛杉磯快艇隊除非真心想要解僱他，否則不會輕易做出改變。此外，考慮到快艇可能正處於過渡期，盧本人也可能考慮尋求其他機會。初快艇戰績僅6勝21負，盧的帥位一度岌岌可危，但他扭轉頹勢的能力令人印象深刻。很難想像洛杉磯快艇隊會解僱他，但NBA史上也出現過許多令人意外的教練解僱事件。快艇隊在缺乏首輪選秀權（皆已交易至雷霆與火箭）的情況下，如何在這場「雷納德時代」的廢墟中重新起航，將是今年夏天NBA最受矚目的焦點。