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▲許光漢（如圖）被爆與周子瑜熱戀，今稍早直球回應：「網路上的謠言，大家就不要亂相信了！」（圖／記者嚴俊強攝影）

許光漢爆熱戀子瑜！15字認了：沒有私交

▲子瑜媽媽（左）與許光漢（右）合照，引發熱議。（圖／翻攝自子瑜媽IG@topbeauty_lydia）

35歲藝人許光漢近日被爆與韓國女團「TWICE」成員周子瑜熱戀ING，引發娛樂圈熱議，今（16）日男方出席知名運動品牌剪綵記者會，直球回應沒有私交：「網路上的謠言，大家就不要亂相信了！」至於周子瑜媽媽於社群曬出與其合照，許光漢也吐露私下關係，「JYP娛樂有邀請去看演唱會，就去看」，沒有過多對談，同時表示未來若有韓方公司邀約，不排斥當演唱會嘉賓。回顧許光漢與周子瑜爆出熱戀，先是從男方現身TWICE台北演唱會，再來為周媽媽於社群公開跟許光漢的後台合照，進而引爆緋聞，今稍早許光漢淡定表示，「網路上的謠言，大家就不要亂相信了！」至於當時與周媽媽合照也僅是社交禮貌，「JYP娛樂有邀請去看演唱會就去看。」許光漢也強調，與周子瑜私下沒有私交，於後台碰面只有打聲招呼，至於未來是否有更多與韓國公司互動？他也透露，「那也要有收到韓國公司邀請」，同時不排斥在演唱會上當嘉賓，，一字一句都展現淡定態度，足見許光漢對於跟周子瑜緋聞，實在不以為意，盼外界切勿聽信謠言。從現實面來看，許光漢與周子瑜分屬不同產業，一個主攻影視，一個是國際女團成員，生活圈幾乎沒有交集，也因此有網友直言這種組合比較像是「硬湊CP」，更有網友指出，沒有實質證據的爆料，可能是為了製造話題，2人戀情大多不被採信。至於周子瑜方面，截稿前尚未獲得回應。