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NBA西區附加賽生死戰，金州勇士與洛杉磯快艇戰至最後一刻，最終勇士靠著「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）的後撤步準絕殺逆轉勝出。然而，這場比賽最開心的可能不只是勇士球迷，目前正靜待季後賽首輪對手的奧克拉荷馬雷霆，因快艇的出局而意外獲得了一枚價值連城的2026年樂透選秀籤。此戰快艇大半時間處於領先，但勇士展現極強韌性，在最後一分鐘發動反撲。柯瑞（Stephen Curry）在面對羅培茲（Brook Lopez）的防守下，投進一記決定勝負的後撤步三分球，將比分改寫為120：117。隨後勇士接連完成2次關鍵抄截封鎖戰局，終場快艇以121：126慘遭淘汰。勇士接下來將與鳳凰城太陽爭奪西區第8種子，勝者將在首輪挑戰雷霆。雷霆隊之所以成為大贏家，得歸功於當年將保羅喬治（Paul George）送往快艇、換回亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的那樁史詩級交易。根據協議，雷霆擁有快艇2026年不受保護的首輪選秀權。隨著快艇在附加賽止步，這枚選秀權正式鎖定在「樂透區」，目前有約7%的機率抽中前4順位。這對雷霆來說無疑是場及時雨，因為稍早費城76人確定晉級季後賽，導致雷霆手上的另一枚費城首輪籤順位下滑至第17或第18順位，落出樂透區。2026年被視為近年來的選秀大年，頂尖天賦如彼得森（Darryn Peterson）、布澤爾（Cameron Boozer）與戴班薩（AJ Dybantsa）等人都將投入選秀。快艇這枚選秀權預計將讓雷霆在樂透區選入如連德博格（Yaxel Lendeborg）或豪格（Thomas Haugh）等潛力新秀，持續充實年輕戰力。雷霆目前將等待勇士與太陽的對決結果，勝者將在台灣時間週一凌晨2點30分前往奧克拉荷馬市，展開季後賽首輪第一戰的對決。