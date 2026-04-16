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▲《Moving異能》主要角色「金奉皙」原本由李正河（如圖）飾演，因他在1月入伍，所以無法繼續飾演。（圖／翻攝自韓網）

韓劇《Moving異能》第一季於2023年播出後口碑、收視雙收，第二季製作消息曝光後也一直備受期待。但不料因飾演核心角色之一「金奉皙」的演員李正河，已在1月入伍當兵，製作組也宣布換人演，引發外界熱議。而今（16）日傳出最新消息，「金奉皙」一角由新人演員元奎彬接棒演出。除此之外，新一季劇情也傳出將著重於大人世代與新角色。《Moving異能2》已在近期召集約150名的演員與工作人員，在一山開始進行讀劇本的會議。據韓媒《SPOTV NEWS》報導，接棒飾演「金奉皙」角色的新人演員元奎彬，也加入了讀劇本會議。據報導指出，《Moving異能2》原班人馬幾乎全數回歸，並加入一些新角色，本季將會著重於大人世代與新角色，小孩戲份較少，韓媒也猜測是因此才會選新人演員出演。新人演員元奎彬今年22歲，在2025年以網劇《清潭國際高中》出道，出道前曾以李旻奎（이민규）的名字出演《洪錫天的寶石盒》，因帥氣外貌與182公分的修長身材獲得外界關注。除了出演《Moving異能2》外，他也將出演即將在6月開播、由徐仁國、朴智賢主演的韓劇《明天也要上班》，在劇中飾演大學生。《Moving異能》第1季的製作成本達韓幣500億元（約台幣10億7千萬元），製作規模龐大，劇中超能力者之間的動作特效、緊湊的情感糾葛，無論是親情、愛情還是友情都引人共鳴。而第二季現已進行讀劇本會議，預計會在今年夏季正式開拍。《Moving異能2》除了李正河以外幾乎全數回歸，趙寅成、韓孝周、柳承龍、車太鉉、高允貞、金度勳都已確認續演。本季也將加入廉晶雅、盧允瑞、薛景求等新角色，讓外界都非常期待。