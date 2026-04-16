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今年度中央政府躺在立法院遲未付委審查，直到立法院昨日朝野協商達成共識，預計在下週付委，對此行政院長卓榮泰今（16）日表示，這是彼此良性互動的具體展現，這樣的協商成果，不只是彼此退讓，而是朝向國家發展、人民福祉共同向前邁進的重要一步，值得各界共同珍惜，並請各部會首長以最高效率做好各項準備，並秉持「當用則用、當省則省」原則，珍惜每一分來自人民的資源，妥善運用於國家安全、國家發展及人民福祉所需。對於總預算即將付委，卓榮泰表示，這是行政、立法兩院及朝野各黨團事前持續溝通、會談所形成的重要進展，也是彼此良性互動的具體展現；這樣的協商成果，不只是彼此退讓，而是朝向國家發展、人民福祉共同向前邁進的重要一步，值得各界共同珍惜。此外有關國防特別條例與後續預算，卓榮泰期盼朝野持續協商，朝正面結果推進；面對國際安全情勢日益複雜，國家防衛韌性及不對稱戰力建構均具高度必要性，請相關部會持續就政策需求、預算規劃與執行重點妥為說明，爭取國會支持，厚植國家安全基礎。卓榮泰表示，行政、立法兩院同屬憲政體制的重要一環，必須在憲法架構下，依循權力分立精神，彼此尊重、相互合作，共同捍衛五院體制，並為國家永續發展、嚴守財政紀律及增進人民福祉攜手努力，唯有建立雙向、正向、良性的互動關係，才能讓國人看見，政府始終將國家發展、國家安全與人民需求置於最優先位置。卓榮泰進一步表示，行政院將於本月21日赴立法院進行總預算報告及備詢，總預算付委後，後續各委員會也將展開實質審查，請各部會首長務必督導所屬充分準備，面對立法院審查時，應就各項預算編列依據、政策必要性及執行效益，做出完整、清楚且具體的說明，全力爭取國會及國人對中央政府總預算的支持。卓榮泰強調，當前國內外情勢快速變動，國際政治、軍事、經濟局勢仍處高度不確定與緊張狀態，各項突發情勢也持續增加政府因應壓力，請立法院體察整體局勢，儘速完成中央政府總預算審議，並支持必要且合理的預算編列，讓政府得以保有足夠彈性，妥善因應各項緊急與重大變局，維持國家穩定運作，確保施政推動不中斷。卓榮泰指出，針對昨日朝野協商關於718億元新興計畫預算決議，立法院已確認於審查115年度中央政府總預算案時如數照列且不予凍結，對此行政院表示歡迎並予以接受，此結果有助於各項政策如期展開，也能使公務同仁安心執行公務；待總預算正式完成付委後，行政院將函請各機關依程序啟動相關預算執行作業，並請各部會首長督促所屬審慎妥適運用，確保政策落實與執行成效。有關《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》等議題，卓榮泰表示，政府向來非常重視軍公教同仁待遇、福利與制度支持，未來將在體制健全、法制完備及公平衡平原則下，持續檢討精進。請國防部應就現行軍人待遇、加給、福利措施及未來應強化事項，提出更完整具體的檢討規劃，提供行政院作為整體評估；至於警察人員人事制度，也請相關機關在符合體制與法治原則下，持續與立法院溝通協商，尋求合理可行方案。卓榮泰強調，面對後續龐大且密集的預算審查工作，請各部會首長以最高效率做好各項準備，並秉持「當用則用、當省則省」原則，珍惜每一分來自人民的資源，妥善運用於國家安全、國家發展及人民福祉所需；對於過去200多天的延宕，也請各機關以更積極有效率的行政作為儘速補足，務求讓今年度整體施政推動不受影響，使中央政府總預算得以充分、合理且完整發揮效益。