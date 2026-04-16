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▲小賈斯汀（如圖）因參與美國切科拉音樂節，再度爆紅！多首舊歌再度衝上音樂串流排行榜。（圖／翻攝自切科拉音樂節IG@coachella）

全球流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）上周於美國科切拉音樂節（Coachella）登台演出，後續效益驚人，除了入帳酬勞3億元，官方IG的短影音更迅速累積高達 1.4億次觀看人數，直接引爆全球社群洗版熱議。他的音樂串流量也在短時間內創下自2025年專輯《我的態度》（SWAG）發行以來的歷史新高，全球再度陷入史詩級的小賈斯汀狂熱（Bieber Fever）。此次演出不僅在音樂表現上大豐收，社群話題度更是直接破表。在科切拉音樂節的官方IG上，一段小賈蹲在鏡頭前和大家一起欣賞結尾煙火與吉他尾奏的影片，觀看次數迅速飆升，累積高達1.4億次觀看，直接寫下科切拉 IG 史上觀看次數最高的影片紀錄。此外，在社群平台 X（原 Twitter）上，專屬標籤「#BIEBERCHELLA」也成為全球熱門趨勢第一名。小賈斯汀出生於1994年，是加拿大知名流行創作歌手，13歲時因在YouTube翻唱歌曲被發掘，以〈Baby〉、〈Love Yourself〉、〈Sorry〉、〈What Do You Mean?〉等歌曲紅遍全球，成為流行音樂史上最年輕的超級巨星之一。他曾歷經年少成名的爭議與迷失，後成功重返樂壇巔峰，是全球具影響力的流行指標。根據《滾石雜誌》報導，小賈斯汀在演出後，於全球Spotify串流播放量大幅增長了百分之250。其中14年前與妮姬米娜（Nicki Minaj）合作的熱門單曲〈Beauty And A Beat〉，一舉衝上Spotify全球、台灣榜冠軍。在台灣各大數位串流平台，成績也很可觀，在Spotify最新台灣熱門歌曲日榜（Top Songs Taiwan）上，小賈歌曲在前10名就強佔6名，前200名排行在第26名，成為在榜單上佔有最多席次的歌手。在Apple Music的台灣熱門歌曲排行，前4名全部由小賈包辦，前10名中更佔了7個席次。KKBOX西洋單曲日榜上前10名也佔了5名，前50名共計佔了17席。有趣的是，許多此次演出中沒有唱的經典歌曲，如：〈What Do You Mean?〉、〈Yummy〉、〈Peaches〉，也全數在歌迷的狂熱下挺進榜單。小賈斯汀即將於台灣時間4月19日再次登上科切拉主舞台，帶來第二周演出，這波席捲全球的小賈風潮，勢必會再延續一陣子。