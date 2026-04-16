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金州勇士在附加賽生死戰中打出屬於王朝餘暉的一場代表作。勇士今（16）日以126：121逆轉擊敗洛杉磯快艇，成功延續賽季命脈，而這場勝利的核心，依舊是那位38歲的大神柯瑞(Stephen Curry)。他全場轟下35分、三分球12投7中，在球隊僅剩單核架構的極端劣勢下，用一場幾近燃燒生命的表現，完美詮釋了他近期反覆提及的「有意義的籃球」。過去一週，柯瑞多次在受訪時提到「有意義的籃球」，當時外界或許還將其視為一種精神領袖的常規喊話，但隨著這場附加賽塵埃落定，這句話已被賦予了最深刻的具體意義。在面臨淘汰即回家的巨大壓力下，這支勇士隊早已不再是當年那支兵強馬壯的奪冠熱門。沒有了杜蘭特(Kevin Durant)的無解單打，也沒有了湯普森(Klay Thompson)的巔峰火力，甚至在傷病陰影與戰力流失的雙重夾擊下，這支曾經8年4冠的王朝艦隊，如今只剩下柯瑞一人獨自撐起風帆。柯瑞給出的答案異常直接，那就是用勝利延續一切。對現在的勇士而言，這不再只是能不能奪冠的宏大敘事，而是還能不能具備競爭力的尊嚴問題。在王朝走向尾聲的時刻，這場勝利本身就是意義的體現。只要還能站在賽場上與頂尖強權搏鬥，柯瑞口中的意義就始終存在。這場勝利之所以顯得格外沈重，源於其背後慘烈的競爭背景。本季勇士隊遭遇嚴重的傷病重創，巴特勒(Jimmy Butler)賽季報銷讓整體戰力結構幾近崩解；而柯瑞自己也曾因膝傷缺席長達27場比賽。對一名38歲的高齡球員來說，每一場這種高強度的季後賽等級對決，都是一場巨大的身心消耗戰。這場附加賽不僅僅是在對抗快艇，更是在對抗不可逆轉的時間規律。當柯瑞仍能在這樣的頂級舞台打出單場35分的統治級表現時，某種程度上，他正在憑藉著個人意志力去無限延長自己的巔峰期。柯瑞賽前曾說過「贏一場，再贏一場」，現在他們完成了續命的第一步，也許不代表勇士能重新奪回爭冠大熱門的位子，但這場勝利證明了他們尚未徹底退出歷史舞台，打著最純粹也最有意義的籃球。