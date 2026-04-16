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美國總統川普（Donald）近日與教宗良十四世隔空開戰，還在社群Po出自比「救世主」的AI圖片，引發爭議。川普昨又貼出一張「耶穌擁抱」自己的AI圖，伊朗也加入AI大戰，發布一段耶穌將川普爆頭、打入地獄的影片。教宗良十四世多次為反對美伊戰爭發聲，川普近日批評教宗做的不好，是靠他才入主梵蒂岡，還在社群Po出自己身穿白色長袍，一隻手發光放在病人額頭上，彷彿救世主的AI圖片，引發宗教界、政治界的強烈反彈。不僅國內評論員不滿，連盟友義大利總理梅洛尼都罕見出言批評。但川普對於批評似乎並不在意，15日又在Truth Social轉發另一張網友製作的AI圖片，畫面中耶穌一手環繞川普肩膀，一手放在他的胸前，兩人相互依偎、閉上雙眼，背景也是光環與美國國旗。川普也在貼文説，「激進左派的瘋子可能不喜歡這個，但我覺得相當不錯」。伊朗也加入耶穌AI圖大戰，伊朗駐塔吉克大使館近日在社群平台X上發布一段AI影片，開頭就出現一段沉重的聲音，警告説「你的清算時刻到了」，隨後耶穌就從背後出現重擊川普，讓他爆頭噴血，掉入地獄深淵。對於川普的連番抨擊，良十四世回應，「我對川普政府毫無畏懼，我大聲宣揚的只是神的話語，我相信這是我該做的，也是教會該做的。」他所說的話並非為了攻擊任何人，未來還是會繼續發聲，盡可能避免戰爭發生。