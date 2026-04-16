我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣知名網紅波特王與前東家聚暘新媒體之間的合約與分潤爭議，歷經多年訴訟後出現關鍵逆轉。臺灣高等法院高雄分院近日作出民事判決，認定波特王敗訴，經雙方債權抵銷後，須返還約284萬元予公司，為雙方長期糾紛在法律上作出明確認定。案件源於2022年6月，波特王宣布與聚暘新媒體結束合作，並要求移除其對原有Facebook粉專的管理權限，隨後另創新平台經營。當時他透過多支影片對外指控，公司負責人李咸臻限制創作自由、干預言論，並主張前東家積欠勞務報酬。相關言論一度引發輿論關注，並在2023年刑事誹謗案件中，法院認為其發言具一定事實基礎，判決無罪。不過該案僅針對誹謗構成要件進行審酌，未涉及實際金流與分潤爭議。隨著民事訴訟進入審理核心，法院檢視雙方簽署的分潤合約與歷年帳務資料後，對金流進行重新計算。判決指出，波特王於合約期間應分配予公司的YouTube頻道收益約為379萬餘元；另一方面，公司確有部分延遲給付情形，包括中國大陸地區分潤及違約金等，金額約195萬元。經雙方債權相互抵銷後，法院認定波特王仍積欠公司約284萬元，且其主張公司積欠款項的說法未被採納。高雄高分院合議庭認為，波特王對分潤計算存在法律認知落差，對聚暘公司已無債權可供請求，因此判決其本訴敗訴。判決出爐後，聚暘新媒體負責人李咸臻表示，司法結果已釐清爭議並還原事實，並指出整起事件涉及輿論操作與商業合作爭議。他也呼籲外界在選擇合作對象時應審慎評估，避免因資訊不對稱產生誤判。整起案件歷經刑事與民事程序，最終在民事審理中針對金流與契約關係作出具體認定，也使雙方長期以來的分潤爭議告一段落。