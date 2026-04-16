台積電今（16）日公布年第一季財報，合併營收約1兆1341億元，年增35.1%；稅後純益約5724億8千萬元；第一季毛利率高達66.2%，營業利益率也達58.1%，單季每股稅後純益（EPS）達到22.08元創新高，單季賺逾二股本並優於市場預期，皆超乎公司預估。

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台積電指出，與去年同期相較，今年第一季營收增加了35.1%，稅後純益與每股盈餘皆增加了58.3%。

若以美元計算，2026年第一季營收為359億，較去年同期增加了40.6%，較前一季增加了6.4%。

2026年第一季毛利率為66.2%，營業利益率為58.1%，稅後純益率則為50.5%。

其中，3奈米製程出貨佔台積今年第一季晶圓銷售金額的25%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的36%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的13%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的74%。

回顧先前公司1月法說會上預估，今年首季美元營收達約346-358億美元中間值352億美元，季增約4.4%，毛利率與營益率也可望持續季成長。公司估首季毛利率63%至65%，營益率54至%56%，皆超乎先前預期。

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林汪靜編輯記者

曾於紙媒跑兩岸財經新聞將近5年，5年的採訪時間裡不算太長也不短，但對財經奠定了一定的基礎，這段時間曾到上海外派採訪當地有趣的財經新聞及台商重要新聞，之後因希望能嘗試更多的挑戰，就負責國內總經如民生、台灣...