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張善為／「蝌蚪」樂天無厘頭 癱瘓度過下半生

▲張善為（如圖）憑藉「蝌蚪」一角走紅，2014年因病癱瘓，從此淡出演藝圈。（圖／翻攝張善為FB）

後藤希美子／「格格」甜美下凡 藏病痛36歲癌逝

▲後藤希美子（如圖）2016年1月因乳癌過世，其生前並未向任何外人透露病情。（圖／翻攝自網路 , 2018.1.23）

乾德門／「老趙」成靈魂人物 肺癌離世享壽74歲

▲乾德門（如圖）生前仍抱病拍攝戲劇，74歲那年因肺癌離開人世，（圖／資料照）

2000年開播的《麻辣鮮師》是許多觀眾的青春記憶，劇中許多角色深入人心，時光荏苒，當年那些熟悉的面孔，如今境遇大不相同，近日張善為癱瘓逐漸好轉，引發外界關心，讓人不禁回憶起這部經典的劇中人物們，張善為憑藉《麻辣鮮師》中機靈活潑的「蝌蚪」一角走紅，之後轉戰兒童節目成為「黑皮哥哥」，演而優則歌，然而2013年，張善為因工作過度操勞，身體赫然倒下，開始出現雙腿無力、全身抽搐等症狀，送醫後確診為脊椎神經被血塊壓迫，即使緊急手術，仍無法挽回癱瘓命運。張善為住院9個月後回到家中休養，2014年從此淡出演藝圈，在床上過上下半輩子，令外界相當不捨，回顧道張善為的最後一篇社群貼文停留在2013年12月6日，當時他寫下：「等我站起來」，向外界報平安並感謝關心；其好友蜻蜓哥哥分享對方逐漸好轉，盼大家都能開開心心過生活。飾演「格格」的後藤希美子，有著甜美外型與中日雙語優勢，當年迅速在演藝圈竄紅，成為新一代廣告及代言寵兒，她也曾赴中國發展，與鄧超合作電視劇《浪漫的西街》，之後便逐漸淡出，回到日本嫁給當年一路相伴的經紀人Roger。2018年噩耗降臨，後藤希美子驚傳已於2016年1月因乳癌過世，享年36歲，震驚娛樂圈，其生前並未向任何外人透露病情，直至後事處理完近半年，在台友人才得知不幸消息，其家屬也極力依循其心願保持低調，不希望世人為她痛心。《麻辣鮮師》靈魂人物之一非「老趙」所屬，憨厚老實又帶點嚴肅的「校伯」形象深植人心。從1970年出道的乾德門，演出超過60部電視、電影，是台灣資深綠葉演員代表。74歲那年，乾德門離開人世，2017年10月19日老婆察覺他在浴室待太久，隨後發現昏倒緊急送醫，診斷發現竟是肺癌末期，無法自主呼吸，住院多月後於2018年1月5日病逝。乾德門一生熱愛表演，即便身體狀況不佳，仍抱病拍攝戲劇《終極一班5》、《你的孩子不是你的孩子》，他的敬業與堅持，成為大眾心目中演藝人士的模範。