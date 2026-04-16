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民眾棄養貓犬現象長期存在，不少毛小孩因此進了動物收容所。台中市議員江和樹今質詢時驚爆，台中市被收容毛小孩的死亡率高達3成，是六都最高！許多愛心民眾得知後，擔心救援的貓犬小命不保，不敢送收容所，市府的流浪動物政策應檢討。農業局長李逸安事後表示，經查台中市動物收容所的死亡率約12%。江和樹今（16）日質詢時指出，根據他了解，台中市在六都流浪動物的死亡率30.4%，遠高於第二名的新北市15.7%，第6名的高雄市只有3.3%。他不禁想問「台中是怎麼了？」兩個收容所一年收容約1000隻，就死了300隻左右，難怪很多愛心民眾救援傷病貓狗後，擔心後續照顧不佳，不敢送動保處，自掏腰包送到動物醫院，後續還要到處打聽哪裡可以接手。江和樹說，當一個原本應該救命的體系，開始讓人民不敢信任，問題就不只是死亡率，而是整個制度出了問題。他也批評台中市對浪犬的節育補助太少，公犬800、母犬1400元，其他縣市都比台中高，且結紮數量是高雄的7成左右，在六都只比少見流浪貓狗的台北市多了一點。農業局長李逸安答詢時，對其他五都的統計數字感到訝異，表示要了解其他縣市的計算基準和方式，才有辦法回答。農業局事後表示，經統計動物收容所去年收容1700隻貓狗，死亡2、300隻，死亡率約12%。