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國民黨新北市第11選區（汐萬金）初選結果鬧雙胞，遭停權的國民黨前發言人蕭敬嚴勝出，但第二名的藍委羅智強辦公室主任何元楷也聲稱初選通過。對此，藍委徐巧芯開轟新北市黨部跟組發會2單位，「就是一坨屎」。徐巧芯在臉書發文表示，昨（15）日她就已說過蕭敬嚴被停權一年已經生效了，只要決議沒有改變，就不會被「提名」，也就是最終基本上是由何元楷代表出戰，「所以不管蕭男多嗨，他最終頂多脫黨參選。」徐巧芯提及，三立節目主持人已經公開說明蕭敬嚴的民調是由「台派」、「新台派」支持，「如果國民黨提名的人選都是民進黨養的，我們這個政黨不是被當綠營白癡耍嗎？考紀會辛苦了，但新北市黨部跟組發會就是一坨屎。」徐巧芯指出，考紀會主委張雅屏表示，蕭敬嚴目前處於「沒有黨權」的狀況，除非未來提出申訴並成功，否則「國民黨將面臨是否禮讓一名被停權、無黨籍人士的問題」，但這並非考紀會的業務範圍。至於為何蕭敬嚴在被停權後仍能列入黨內初選民調，張雅屏則表示，相關問題應詢問組發會與新北市黨部。由於停權處分當天晚上就要進行民調，據了解，考紀會有提醒須將蕭敬嚴從民調名單中移除，但最終新北市黨部並未做出此決定。