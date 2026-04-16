AI浪潮來襲，許多行業都迎來裁員減薪潮，美國華爾街大行今年首季盈利破紀錄，但依然裁減逾5000個職位，其中富國銀行（Wells Fargo）成了重災區，單季就削減超過4000人。
根據《彭博社》報導，美國6家大型銀行中，就有4家於今年首季縮減職位，僅摩根大通（JPMorgan Chase）及摩根士丹利（Morgan Stanley）增聘，但這並不是因為銀行虧錢，相反的，大行還受惠於伊朗戰事引發的市場波動，帶動固收及股票交易收入上升。
報導指出，銀行業界對於AI應用日益廣泛一事也相當擔憂，富國銀行CEO夏爾夫（Charlie Scharf）在一場分析師電話會議上表示，集團持續加強對AI技術的投資，並推動效率提升計劃，不會考慮增加員工，已連續23季削減人手。
美國銀行CEO莫寧漢（Brian Moynihan）坦言，亦指，AI發展仍處於早期階段，尚無法了解會帶來什麼影響，但實質效益已開始顯現。高盛（Goldman Sachs）董事長索羅門（David Solomon）則認為，AI固然有助於重塑流程、提升效率，但也不會呈現一條直線，因為任何新技術的加速發展，都會伴隨著風險和調整。
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報導指出，銀行業界對於AI應用日益廣泛一事也相當擔憂，富國銀行CEO夏爾夫（Charlie Scharf）在一場分析師電話會議上表示，集團持續加強對AI技術的投資，並推動效率提升計劃，不會考慮增加員工，已連續23季削減人手。
美國銀行CEO莫寧漢（Brian Moynihan）坦言，亦指，AI發展仍處於早期階段，尚無法了解會帶來什麼影響，但實質效益已開始顯現。高盛（Goldman Sachs）董事長索羅門（David Solomon）則認為，AI固然有助於重塑流程、提升效率，但也不會呈現一條直線，因為任何新技術的加速發展，都會伴隨著風險和調整。