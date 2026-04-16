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▲梅莉史翠普（左）在40歲時一度迎來演員生涯危機，因為找上門的角色都是巫婆。（圖／IG@ youquizontheblock）

《穿著PRADA的惡魔2》即將在4月29日全球上映，好萊塢演員梅莉史翠普、安海瑟薇，上週為了宣傳電影飛往韓國，還抽空出演韓國tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，和主持人劉在錫相見歡。在節目中，兩人大聊拍攝幕後花絮和自己的心路歷程，像是安海瑟薇竟是安迪這個角色的第9位候補女演員，還有梅莉史翠普在40歲時原本以為自己的演員生涯要結束了，劉在錫聽到對方用「無業遊民」形容自己，都差點嚇歪。安海瑟薇透露當年《穿著PRADA的惡魔》試鏡階段，其實是安迪的第9位候補，讓劉在錫大感驚訝，畢竟安海瑟薇在《麻雀變鳳凰》之後已經算很紅了。安海瑟薇則表示雖然《麻雀變鳳凰》很賣座，但不足以讓她在選角的順位更往前，畢竟還有太多優秀的同齡女孩，但《穿著PRADA的惡魔2》的惡魔對她來說是非常重要的機會，所以即便聽到電影方面想把角色交給別人，她也很積極的表示：「如果她們不要，我非常願意演喔」，並且每天都在祈禱角色可以落到自己頭上。直到過了好幾個月才終於找上門，讓她感到很不可思議，因為在好萊塢，第3順位以後幾乎是不可能輪到的，身為第9順位的她可以演出這麼棒的作品，連安海瑟薇自己也直呼不可思議！梅莉史翠普聽完都感動喊：「真的很棒，寶貝。」而梅莉史翠普則在40歲時，迎來職涯危機。回憶在她40歲那年，拿到的三個角色劇本都是巫婆，並且在演藝界，大家都女演員有著長久以來的偏見，覺得女演員過了40歲之後就沒有魅力了，連她自己都不知道除了巫婆和反派還能演什麼，可能只能當主角旁邊戲份很少的媽媽，讓她不禁感嘆說：「因為演員的工作總是常常處於失業的狀態，每次演完一部戲後，都覺得自己的演員生涯要結束了！」翻譯更以「無業遊民」來傳達，讓劉在錫直呼聽了不知所措，畢竟眼前的可是超級世界巨星！至於是如何克服40歲這道坎的？梅莉史翠普表示：「不要把自己限制在框架之中」，不用因為無法完成目標就覺得人生完蛋了，要懂得把自己身上的挫折拍掉，摸摸鼻子重新站起來，開始新的一天和挑戰，要記得自己愛的人和愛自己的人，想著：「我們現在能在這裡就已經非常幸運了！」大方傳授自己的經驗。