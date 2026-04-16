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民眾黨前中配立委李貞秀遭開除黨籍後，為捍衛自身人格清白，駁斥收錢並痛斥主席黃國昌主導逼退她，更嗆黨團主任陳智菡夫婦是奴才、蛀蟲，甚至聲淚俱下表示不要把創黨主席柯文哲扯進來。不過柯文哲今（16）日護航黃、陳等人，更批李貞秀「講別人壞話不會讓自己變好」，李貞秀則回應，民眾黨被黃國昌等魔鬼操控，對於柯文哲不管怎樣，都是尊柯不評論，「柯說陳智菡很認真，沒錯啊，認真跟壞是兩回事」，柯文哲作為創黨主席，必須維護黨的利益、權益，無可厚非。李貞秀遭開除黨籍後，連日上遍綠媒痛訴黃國昌主導逼退、抹黑她，同時也罵黨團主任陳智菡和前副秘書長許甫夫妻是奴才、蛀蟲。柯文哲今打破沉默，表示民眾黨不會是一人政黨，有中央委員、中評會，還是有制度的。柯文哲也感嘆，怎麼會去講陳智菡奴才，陳智菡是一個很認真的人，然後周榆修也是，許甫也是一個對人家很客氣，自己都開始罵人家奴才，這怎麼會是加分？越講越糟糕就是這樣，講別人壞話也不會讓自己變好，他倒覺得，冷靜冷靜。李貞秀下午被問到，是否覺得柯文哲被蒙蔽雙眼，她連忙否認，沒有、沒有、沒有，稱柯不管怎麼樣，就是尊重柯主席，她不評論柯主席任何的，就像他講的，台灣民眾黨是因為他而起。她也是因為有柯創辦的台灣民眾黨，才有機會走進國會。不只是她，所有的陸配，很多都說特別、特別感謝柯文哲。她也希望未來所有的政黨，能夠敢把陸配放進安全名單的人，才是陸配需要支持的政黨跟候選人。至於柯文哲稱不要講別人壞話，對自己沒有好處，是否會覺得幫陳智菡說話篇心？李貞秀說，不管柯幫誰講話，她都認同柯主席講的。但她對陳智菡個人，她說過是流氓，不予置評啦，大家其實也都看。而且她講相由心生，大家去看看是怎麼樣的人。那個越來越醜陋的心。不過柯文哲說陳智菡是很認真，李貞秀說，陳智菡認真沒錯啊，但認真跟壞是兩回事啊。她也說過黃國昌很認真啊，到今天也還認為黃國昌在立法院很認真啊，也說過他對自己人可能是溫暖的老闆，但是黃國昌從沒把她當作學生，沒有當做自己人，所以才必須除之而後快。媒體再問是否覺得被柯文哲切割？李貞秀也忙說不會，自己被開除，柯文哲做為創黨主席，必須維護整個民眾黨的利益、權益，這無可厚非，而且她絕對、必須尊重。李貞秀也說，講難聽一點，被柯文哲切割也合理，因為他必須保護創辦的民眾黨，這絕對將心比心，所以他為了民眾黨利益，怎麼選擇面對這件事，「我覺得柯文哲所有的回應都合情合理」