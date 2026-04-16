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▲39歲老將霍福德（Al Horford）第四節三分4投4中成關鍵奇兵，與波辛傑斯（Kristaps Porzingis）內外串聯撐起勇士勝利拼圖。（圖／美聯社／達志影像）

▲格林（Draymond Green）決勝節鎖死雷納德（Kawhi Leonard），防守端徹底壓制對手王牌，成為勇士逆轉戰局的重要關鍵。（圖／路透／達志影像）

西區第10勇士在季後賽附加賽126：121逆轉勝第9快艇，台灣時間18日將與西區第7太陽決一死戰，搶西區季後賽第八種子。附加賽押勇士勝出，機率只有35%，勇士不只贏在Stephen Curry歷史級別的偉大表演，全場砍35分，其中下半場14投10中摘下27分帶領隊友贏球，勇士偉大時刻還有很多致勝英雄。39歲老頭中前鋒Al Horford第四節三分球4投4中，全場8投5中砍14分，沒有Horford神來幾筆，拯救勇士，也不會有Stephen Curry的偉大時刻，勇士恐怕早就命喪快艇手中。年輕前鋒Gui Santos異軍崛起，13投9中砍進20分，關鍵對位、玩命防守、無限換防追防，只要缺了Santos這個點，勇士就不完整更難以填補。218公分長人Kristaps Porzingis不但證明自己能力和各種融合度，也證明勇士交易和求變眼光確實精準。Porzingis全場20分5籃板5助攻2火鍋，禁區高度和護框展現影響力，12投8中高命中率卻不佔球權，簡直就是Stephen Curry體系最完美配菜和禁區長人。最後得把掌聲給防守專家Draymond Green，決勝第四節Green死纏快艇王牌Kwahi Leonard，Leonard第四節打8分多鐘，2投1中只得2分還發生2次失誤，快艇決勝王牌第四節消失，Draymond Green防守Leonard的功力和技巧，難以形容他的關鍵性。賽前快艇更被看好，因為勇士整季都被傷病所困，陣容從來沒有整齊過，Stephen Curry也是例行賽最後10天才傷癒歸隊打了4場比賽，兩名主力長人Porzingis和Horford也都長時間傷停，例行賽最後1-2周才勉強歸隊配合團隊。快艇是下半季NBA戰績和攻防效率排第五隊，氣勢正旺，可惜關鍵一戰被Stephen Curry偉大表演壓制。勇士搶八任務還沒結束，勇士還得跟太陽拚一場，贏球拿下西區第八種子，輸球回家放假。西區第八種子押勇士，打生死一戰，相信勇士，相信Stephen Curry帶隊能力和關鍵球、相信勇士教練Steve Kerr用人執教戰略部署應該沒錯。NBA季後賽要更精采迷人，更有火花和意外，當然勇士會比太陽更有競爭力和煽動性。