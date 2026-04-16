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台新證券與元富證券4月6日正式合併後，首日交易系統就出現異常，14日又傳出災情。對此，台新證券今（16）日再次致歉，並表示，目前主要功能均已恢復正常，部分定期定額功能尚在進行調修，將另行公告恢復時間。至於申報錯誤筆數粗估有9000筆，因錯帳反向沖銷產生的損失金額，台新證券將全額承擔，確保客戶權益不受損害。台新證券表示，4月14日委託回報及成交回報系統異常，當日已即時啟動應變措施並進行緊急修復，並於當日中午12時17分系統已恢復正常運作。雖然台新證券交易平台主要功能目前均已恢復正常，不過，部分定期定額功能尚在進行調修，將另行公告恢復時間。針對4月14日受影響客戶，台新證券強調，已積極協助客戶釐清交易，並依循最有利客戶的方式處理，整體申報錯帳筆數粗估約9000筆，因錯帳反向沖銷產生的損失金額，台新證券將全額承擔，確保客戶權益不受損害。至於系統異常的原因，台新證券表示，將全力配合主管機關查核，並深刻檢討改善，且負起應盡的責任，全力維護投資人權益與市場秩序。