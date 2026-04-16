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國民黨副主席李乾龍座車遭人裝設追蹤器一事曝光後，引發外界高度關注。事件雖發生於今年1月，但直到近日才浮上檯面，國民黨文傳會主委尹乃菁在中常會後受訪表示，若再有任何黨公職或參選人車輛被發現裝有追蹤器，將動用司法正義律師團追查來源，釐清究竟是哪個單位採取的糟糕手段。對此，律師林智群狠酸，莫須又的邏輯，「也可能是習近平或川普幹的啊」。林智群發文表示，如果執政黨沒有法院同意，用公權力在在野黨副主席車上裝追蹤器，確實是一個醜聞，而且是大醜聞，「但是有證據嗎？這年頭名嘴指控別人都不用證據嗎？你說是誰幹的，就是誰幹的嗎？」。林智群狠酸，堂堂國民黨文傳會主委尹乃菁在沒證據的情況下，亂指控賴總統，才是駭人聽聞吧？依照尹乃菁不用證據、莫須有的邏輯，「也可能是習近平或川普幹的啊」。林智群嘲諷，尹乃菁這麼會當柯南，當年她半夜跟男性友人前往陽明山冷水坑停車場，在車內獨處約65分鐘，且在其他車輛靠近時隨即離去，尹乃菁有發現是誰在她車上安裝追蹤器嗎？