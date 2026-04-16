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光學鏡頭龍頭大立光今（16）日法說會，並公布第一季財報，受惠於高階鏡頭需求回溫及業外匯兌收益挹注，首季繳出每股稅後純益46.63元。大立光第一季單季毛利率攀升至49.41%，季增1.44個百分點，雖年減5.22個百分點，但已創下近三季來高點。在整體營收表現上，第一季合併營收155.44億元，年增7%，季減9.7%，稅後純益61.23億元，季減8.88%、年減4.97%，每股純益46.63元。受惠利息收入與新台幣帶來的匯兌貢獻，單季業外進帳高達14.75億元。若從出貨產品結構來看，第一季1000萬畫素產品占比高達六至七成，2000萬畫素占比約一至兩成，800萬畫素約占一成以內，至於500萬畫素以下產品則占一至兩成。大立光3月營收54.2億元，創同期次高紀錄，月增17%，年增11%。不過公司在法說會上坦言，由於目前正處於季節性的新舊機種交替期，預期4月整體拉貨動能將會比3月份略微下滑。