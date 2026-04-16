我是廣告 請繼續往下閱讀

▲此屆高雄圓山HI-END音響大展共計97間獨立展房，今年於 2樓延續多間頂級家庭劇院展示，滿足更多發燒友對於劇院體驗的沉浸感。（圖／記者陳美嘉攝，2026.04.16）

由高雄市電器商業同業公會音響專業委員會主辦的「高雄圓山HI-END音響大展」，於今（14）日起至4/19一連四天，在高雄圓山大飯店舉行。此屆展覽共規劃97間獨立展房，並匯集233個國際品牌參展，以更寬敞舒適的聆聽空間，邀請音響迷一同感受並延續「聲音的文化」。高市府觀光局長高閔琳出席時指出，觀光與生活的領域中，「音響設備」與「生活品味」早已密不可分。現在大家越來越重視居家休閒與家庭劇院，影音視覺的整體搭配、器材本身的工藝美學，都已提升到能與豪宅設計、居家風格完美融合的藝術層次。音響產業不僅是音樂產業的延伸，更是市民追求生活美學的重要體現。未來，高市府會持續提供協助，期待引進更多海內外的頂級音響資訊與器材來到高雄。高雄圓山HI-END音響大展共計97間獨立展房，為確保最佳參觀品質，全數由專業音響廠商參展。展出內容囊括歐、美、日進口音響品牌、台製品牌、串流音樂、兩聲道系統、家庭劇院、線材、音響週邊、耳機、黑膠CD及投影機等，全方位呈現目前全球最新型號與頂級音響器材。延續「一票看四天」規劃，讓民眾能更從容完整參觀展覽。「頂級劇院，在家重現」，今年於2樓延續多間頂級家庭劇院展示，滿足更多發燒友對於劇院體驗的沉浸感。包含世界短焦智慧雷射電視輕鬆投放150吋大畫面、高鮮顯色4K投影機、多聲道環繞劇院系統等，全因應高雄首次移師圓山大飯店，以更加寬敞12坪起的劇院展示房重磅展演。本屆眾多國際旗艦品牌及音樂人齊聚一堂，知名業者展示國內外頂級HI-END音響設備器材，參觀來賓可於展覽期間同時體驗頂級影像產品及音響所帶來的耳目一新震撼感。展覽期間於4月17日及4月18日將規劃6場音樂與音響主題講座，邀請爵士樂電台主持人蘇重、金革唱片音樂總監林伯杰、奇美博物館提琴顧問鍾岱廷、廣播《古典啟示錄》主持人賴偉峯、音響論壇總編輯劉漢盛，以及U-Audio音響共和國總編輯郭漢丞等人擔任講師，分享音樂鑑賞與音響應用等專業觀點。此外，為感謝樂迷忠實支持，高雄圓山音響展凡購票者不分金額票種，均享一票看四天。購票觀展者即贈「大會紀念CD」，曲目由音響論壇總編輯劉漢盛、蔡克信醫師、U-Audio音響共和國總編輯郭漢丞精選，曲風廣泛，由38度C唱片統籌製作。同時，與KKBOX攜手提供限量KKBOX無損音樂免費試聽30天序號，入場即可獲得，開通序號還可至KKBOX網站登記抽好禮，體驗高品質串流音樂的魅力。