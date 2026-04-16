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▲商務艙攜手日系品牌THREE打造的過夜包榮獲「最佳商務艙過夜包Highly Commended」。（圖／星宇航空提供）

環保牡蠣紗獲獎 頭等艙睡衣奪「最佳機上居家服」

搭乘長程航班，必備的過夜包總會讓旅客在旅途中更為舒適。而星宇航空在德國漢堡舉行的國際旅遊餐飲和機上服務用品博覽會（WTCE）更是大放異彩，旗下機上備品於多項國際評選中斬獲佳績，更首度摘下金獎殊榮。星宇航空分享好消息！在國際旅遊餐飲和機上服務用品博覽會（WTCE）中，以深受旅客喜愛的「豪華經濟艙SMILEY聯名過夜包」，榮獲TravelPlus Judges Award Amenity Kit「TravelPlus評審團首選過夜包—金獎」及PAX Readership Awards「亞洲最佳經濟艙／豪華經濟艙過夜包」。星宇航空說明，以「海洋藍」與「悠閒米」為主題色系，融合SMILEY所象徵的正向能量與樂觀精神，兼具設計美感與實用機能，為長程飛行的旅客帶來更舒適且質感的使用體驗。此外，星宇航空提到，經濟艙「環保牡蠣紗」毛毯在 PAX Readership Awards贏得「亞洲最佳經濟艙／豪華經濟艙寢具舒眠備品」獎項。毛毯由牡蠣紗與環保寶特瓶回收紡製而成，具備優異的抑菌除臭與保暖效果，展現品牌對永續發展的承諾。星宇航空指出，兩大備品雙雙獲獎，反映出星宇航空持續優化長程飛行體驗的用心。TravelPlus Awards結合專業評審與常飛旅客實測評分，而PAX Readership Awards則由全球航空產業讀者票選產生，雙雙肯定代表產品同時獲得專業與市場的高度共鳴。星宇航空於Onboard Hospitality Awards同樣傳回捷報，強勁實力橫跨頭等艙、商務艙及親子旅客服務。其中，頭等艙HUNTSMAN睡衣奪得「最佳機上居家服Highly Commended」；商務艙攜手日系品牌THREE打造的過夜包榮獲「最佳商務艙過夜包Highly Commended」；而2025 Snoopy收心包則入圍「最佳兒童旅客服務用品」最終決選，以趣味造型結合望遠鏡、毛巾與益智卡牌等內容，兼具娛樂性與實用性，提升親子旅客的飛行體驗。Onboard Hospitality Awards結合專業評審與讀者投票機制，長年被視為機上服務領域最具挑戰與指標性的國際評選之一。星宇航空表示，機上備品不僅是飛行服務的重要一環，更體現品牌對於設計質感與細節體驗的重視。透過與國際品牌的跨界合作，從不同旅客需求出發，持續優化各艙等服務，讓飛行體驗更細緻且富有溫度。星宇航空說明，此次於3大國際評選中同步獲獎與入圍，橫跨不同艙等與旅客族群，全面展現星宇航空於設計創新與服務細節上的累積成果，未來也將持續精進各類旅客的多元需求。