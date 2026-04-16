讓荷包喘口氣的時間到了！全聯福利中心今（16）日起連續三天外送平台Uber Eats上推出「天天爆殺1$」活動，店內白吐司、鴻喜菇只要1元就能買到，還有10元鳳梨以及6顆茶葉蛋，其中6顆茶葉蛋直接引爆搶購潮，更有民眾一次掃購好幾十包，平台也緊急祭出每筆訂單限購1包的政策。
全聯外送茶葉蛋6顆10元搶翻了！白吐司、鴻喜菇只要1元
今（16）日在社群平台Threads上，有許多民眾驚喜發現Uber Eats平台的全聯推出優惠活動，其中原價65元的「原食阿薩姆茶葉蛋6入」，今（16）日一包只要10元，等於一顆只要1.6塊新台幣，相當佛心，因此有民眾一買就是好幾十包，每天當早餐慢慢吃也很幸福！
除此之外，平台上還有1元白吐司、鴻喜菇以及10元一顆的鳳梨，同樣也引發話題。
不過，「阿薩姆茶葉蛋6入」品項疑似因為購買熱度太高，《NOWNEWS》記者實際查看，也發現住家附近6間全聯的點餐介面上，茶葉蛋品項已經看不到了，似乎被掃購一空，但白吐司、鴻喜菇則都還點得到。
據悉，本次全聯、大全聯在Uber Eats推出的「生鮮爆殺1元起優惠」，每天都會有不同優惠品項下殺到1元或10元，但每筆訂單都有設限優惠品項限購1次，這次疑似為系統出了狀況，但Uber Eats表示暫不回應。
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今（16）日在社群平台Threads上，有許多民眾驚喜發現Uber Eats平台的全聯推出優惠活動，其中原價65元的「原食阿薩姆茶葉蛋6入」，今（16）日一包只要10元，等於一顆只要1.6塊新台幣，相當佛心，因此有民眾一買就是好幾十包，每天當早餐慢慢吃也很幸福！
不過，「阿薩姆茶葉蛋6入」品項疑似因為購買熱度太高，《NOWNEWS》記者實際查看，也發現住家附近6間全聯的點餐介面上，茶葉蛋品項已經看不到了，似乎被掃購一空，但白吐司、鴻喜菇則都還點得到。