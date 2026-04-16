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民眾黨中配前立委李貞秀遭開除黨籍後，為捍衛自身人格清白，駁斥收錢並痛斥主席黃國昌主導逼退她，近日上遍綠營政論節目。她今（16）天下午到民視政論節目，和民眾黨台中市議員江和樹同台，預料將上演大戰。江和樹會前受訪時直言感到痛心，當時攻擊李的人現在變成最佳拍檔，甚至還感動流淚，「我不知道妳在哭哪一條的」，更說若有機會，他要問一句「妳到底有沒有跟人家談到金額？」江和樹下午受訪時說，李貞秀身為一個立委，不是第一次罵人啦。當時妳還嘲笑人家是狗，現在把自己的助理當作是奴才，他覺得蠻痛心的啦。因為助理就是家人一樣，沒有他們，怎有那麼多法案可以提呢？關於這一點，讓大家覺得說，妳在這幾天的表現好像換了團隊。當時在攻擊妳的這些人，現在都好像是妳們的最佳拍檔，妳還會感動地流淚，「我不知道妳在哭哪一條的？」江和樹更說，當時李貞秀那麼勇敢，要她記得，這些政論節目的人，沒有人承認妳是立委，當時都說身分不符合、早就該離開了，妳要出賣台灣的，妳為何選在這時間點，一直在傷害，如果有機會，「我問妳一句話：妳到底有沒有跟人家談到金額啊？」，不管多少，要求金額就是不對。民眾黨也不可能說給你多少錢叫妳不做了，因為這是違法，「如果真的有這種事，妳也要勇敢說出來。」至於同台會給李貞秀什麼建議，江和樹說，希望好聚好散，從遠方來到台灣貞的辛苦了，民眾黨給妳機會表現，當時陪伴妳的，不管是陳清龍或其他委員，站在妳旁邊捍衛，現在卻反目成仇，「我覺得妳要冷靜想一下，妳一直在說妳是一個基督徒，說實在的，希望妳可以好好去想一下，未來的路還很長。」江和樹強調，柯文哲說言多必失，李貞秀對外一直講，若說的是對的可以接受，但謊話說久了變成真理，那真的「聽嘸」，還是祝福她，並且希望她可以講清楚，金額是黨內跟她說的，還是自己說的。