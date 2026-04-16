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國民黨副主席李乾龍座車遭人裝設追蹤器一事曝光後，引發外界高度關注。事件雖發生於今年1月，但直到近日才浮上檯面，國民黨文傳會主委尹乃菁在中常會後受訪表示，若再有任何黨公職或參選人車輛被發現裝有追蹤器，將動用司法正義律師團追查來源，甚至「掌握情偵監系統的是總統賴清德」，並嗆「你就等著卸任以後，天天到高檢署和法院去報到吧！」；對此，律師黃帝穎狠酸，「李乾龍打臉文傳會，國民黨不敢報警是不信任侯友宜市府警察局」。黃帝穎在臉書發文表示，尹乃菁將追蹤器案瞎扯總統賴清德，嗆如果之後國民黨任何人再被發現追蹤器，一定追究到底，等賴卸任後就準備去法院報到，不過事後遭同黨副主席李乾龍打臉，且當事人李乾龍被問到追蹤器是民進黨裝的，直接反駁「沒有沒有沒有！」，直言沒有證據不要妄下定論。黃帝穎認為，國民黨不信任侯友宜市府警察局，因此追蹤器案不敢報警，國民黨文傳會將追蹤器瞎扯賴清德，連當事人、副主席李乾龍都看不下去，直接連三聲反駁「沒有」，並直言沒有證據不能妄下定論，國民黨政治操弄又自打臉，醜態百出、毫無公信力。黃帝穎表示，國民黨不敢報警、不敢接受司法檢驗，擔心如國民黨政策會黨工許哲賓與「Linbay好油」自導自演被辦誣告罪？國民黨政策會黨工許哲賓與「Linbay好油」自導自演恐嚇案遭檢方依據誣告罪等聲押獲准、提起起訴，因此國民黨瞎扯賴清德卻不敢提告，顯然害怕七年以下徒刑誣告罪。