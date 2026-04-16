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立法委員賴瑞隆今（16）日於立法院經濟委員會就大林蒲部分設施搬遷安置需向台糖增購用地，經費額外增加40億元詢問經濟部，對此經濟部長龔明鑫除表示已獲得行政院初步同意。賴瑞隆也要求經濟部與高雄市政府緊密配合，確保今年上半年啟動遷村選區登記作業以及協議價購程序，年底前完成環評與都計審議，以確保在2027年啟動實質遷村的目標能如期落實。大林蒲遷村案為中央支持的國家重大政策，賴瑞隆指出，為落實「一坪換一坪」及完善公共設施，安置區土地的需求至關重要，賴瑞隆要求經濟部必須確保增購土地經費到位。經濟部長龔明鑫當場表示，中央將全力支持大林蒲遷村增購台糖土地所需之額外40億元經費，確保安置計畫順利推進。針對遷村的進度，賴瑞隆向經濟部長龔明鑫再次確認，今年上半年要落實遷村選區的登記與協議價購的作業，並要在年底完成環評，明年正式啟動遷村。他會持續要求經濟部與高雄市政府縮短各項行政審查程序，確保安置計畫書各項細節精準執行。賴瑞隆表示，大林蒲居民為國家工業發展承擔了數十年的環境外部成本。遷村計畫不僅是環境正義的落實，更是改善居民基本生活權利的關鍵工程。他強調，身為在地立委，應以專業且嚴謹的態度監督政府，除了經費的爭取外，更要確保每一項補償配套依序落實。