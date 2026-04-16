好天氣要掰掰了！周五（17日）起鋒面靠近台灣，下半天桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，周六、周日清晨是這波鋒面影響較明顯的時間點，雨勢擴及全台，僅南部平地降雨較零星，其他各地都有局部雨，下周一後雨停轉晴，回到高溫炙熱的天氣型態。

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周六起全台有雨！宜花雨勢最猛烈

中央氣象署預報員張承傳預報指出，今日白天過後水氣仍多，中部以北、基隆北海岸、宜蘭仍有降雨機會，午後熱力作用下，各地山區有局部短暫陣雨，北海岸要留意零星降雨。

明（17日）鋒面接近，清晨開始北部有零星降雨，其他地區多雲到晴，下午天氣更不穩定，山區、宜蘭、花蓮有局部短暫陣雨或雷雨，其中宜蘭和花蓮雨勢較大，北部入夜後也有零星降雨。

▲周六至周日清晨鋒面通過以及東北季風增強，全台都有降雨機會。（圖／中央氣象署提供）
▲周六至周日清晨鋒面通過以及東北季風增強，全台都有降雨機會。（圖／中央氣象署提供）
周六至周日清晨（18日、19日）鋒面通過以及東北季風增強，雨區擴大，中部以北、東半部、恆春半島、南部山區有局部短暫陣雨，南部平地零星雨，全台都有降雨機會。週日白天水氣開始減少，花東、中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲。

下周一起東北季風減弱，到下周三前水氣偏少，僅迎風面東南部、花東有短暫陣雨，其他地區多雲，午後中南部及其他山區有局部短暫陣雨。下周五、下週六又有另一波鋒面靠近，天氣轉不穩定。

鋒面接近氣溫下降！週末北台灣濕涼

溫度部分，明（17）日鋒面接近，各地高溫跟今天類似約28度至31度，周六至周日因東北季風影響，北台灣高溫下降，北部、宜蘭稍涼，桃園以北約25度左右，竹苗地區28度，東部25度至26度，低溫降到19度至20度，中南部不受影響。

下周一後東北季風減弱，氣溫回升，大台北地區高溫回到28度至30度，中南部30度至32度，下周回到高溫炙熱的天氣型態。

▲周六至周日因東北季風影響，北台灣高溫下降。（圖／中央氣象署提供）
▲周六至周日因東北季風影響，北台灣高溫下降。（圖／中央氣象署提供）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...