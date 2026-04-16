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台灣政府長期評估引進印度移工，勞動部長洪申翰說，今年有機會引進，但引發社會反彈。對此，中華民國全國工業總會理事長潘俊榮今（16）日表示，引進移工對於整體產業是正面，面對外界反彈聲浪，他直說「反彈的那些都不太瞭解產業的需求」，民眾不需要擔心。台灣與印度於 2024 年簽署勞務合作備忘錄（MOU），歷經兩年餘的磋商，勞動部長洪申翰近期透露，首批約 1,000 名印度移工可望於年底引進，並以製造業為優先。但消息一出，社會卻譁然，批評政府聲浪四起，甚至認為會對年底九合一選舉帶來危機，更有政治人物說，民眾憂台灣變「性侵島」；也有民眾在公共政策網路參與平台連署，要求立即中止引進印度勞工計畫。潘俊榮說，引進印度移工對於整個產業是正面，因為台灣最缺的就是這些工作人員，能引進來是最好的，「整個產業需要很多勞力來協助，所以我們非常贊成，希望政府要快速。」對於外界反彈聲浪，他說，台灣本身需要很多勞力，認為反彈的那些人都不太了解產業，尤其現在東南亞正在發展中，沒有什麼勞工可以到台灣來，自己都不夠用了，怎麼可能還願意來台灣，強調工總身為產業代表，認為我們絕對需要人力的協助，否則「自己要做人家的工。有人要給我們做工，為什麼不給他來？」他呼籲，政府盡量能滿足產業的需求，也不必要太過量，評估各產業供需平衡，也呼籲民眾不需要擔心印度移工來台。