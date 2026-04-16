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備受全球矚目的「2026世界盃足球賽」，將於2026年6月12日至7月20日，由美國、加拿大、墨西哥三國聯手主辦。隨著16座主辦城市的賽事進入倒數階段，國內運彩市場也掀起預熱浪潮。全國運彩公會理事長何昱奇指出，相較於先前的WBC世界棒球經典賽，世足賽才是今年運動彩券業者的年度重頭戲。為了引領彩迷以正確心態參與這場四年一度的盛事，理事長何昱奇特別分享他親自撰寫的「世足賽祈福真言」，將深奧的道家思想轉化為實用的投注心法，協助彩迷以「心定則財至」心態，掌握財富契機。「世足賽祈福真言」內文如：心定則財至，道成則福臨。一念通達，萬財自來。無為而得，有德自富。守道者昌，得財者穩。順天應運，財自歸身。氣聚財聚，念正福來。宇宙有序，富貴有時。一念起萬象生財源隨之。何昱奇說，這段真言的核心在於「心態管理」。球賽勝負瞬息萬變，投注者若能保持正能量與平常心，方能看清局勢。真言要點包括：• 穩定情緒，精準判斷： 透過「心定則財至」、「心如止水」等語句，提醒彩迷在面對高張力賽事時，冷靜的判斷才是獲取財富的關鍵。• 順應趨勢，掌握規律： 「順天應運」、「宇宙有序」傳達出球賽結果亦有其運行規律，順勢而為者，財富自會聚攏。• 正念德行，長久富貴： 主張「念正福來」，強調抱持正確念頭與良好品德，才能讓財運穩固長久。• 掌控全局，堅定信念： 將賽場比喻為「天地為盤」，鼓勵彩迷像掌握道法般觀察局勢，當心中有底、信念堅定時，便能掌握「一念定盤」的贏錢契機。何昱奇解讀，這不單是激勵口號，更是一種心理建設，旨在幫助參與者在自信且積極的態度中，迎接好運與財富。此外，針對世足賽，何昱奇經營的何大智運動彩券行，即日起至115年5月31日推出好友限定推荐活動，提供以下多重獎勵：1. 會員續約禮： 運彩網路會員進行續約綁定，於經銷商處登打代號「93181001」，完成後截圖回傳至官方帳號，即可獲得2000元續約禮券。2. 推薦好友禮： 推薦舊會員成為實動戶者，同樣可獲得2000元禮券，獎勵無上限。隨著2026世足賽熱潮逼近，何昱奇理事長呼籲民眾在享受熱血賽事的同時，也能運用「道家心法」冷靜參與，與各界彩迷一同「贏」得精彩、「財」運滿滿。