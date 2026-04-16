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▲38歲的柯瑞(Stephen Curry)在命中關鍵的三分球後，對著觀眾席發出怒吼。他在附加賽生死戰中狂飆35分，證明自己仍有能力在單核架構下主宰戰局，守住勇士命脈。（圖／美聯社／達志影像）

▲回顧本季例行賽，勇士隊對太陽取得3勝1敗的領先優勢，甚至在2月初柯瑞缺陣時，勇士也能在第四節落後14分的情況下完成大逆轉。（圖／路透／達志影像）

金州勇士在今（16）日舉行的西區附加賽中，在末節一度落後13分的絕境下，靠著超級球星柯瑞（Stephen Curry）狂飆35分的超神表現，終場以126：121逆轉擊敗洛杉磯快艇。這場勝利也代表勇士將在台灣時間週六前往鳳凰城，與第7種子太陽隊爭奪西區最後一張季後賽門票。勇士隊本季走得異常艱辛，不僅明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）因十字韌帶斷裂賽季報銷，當家球星柯瑞也曾因膝傷缺陣27場，導致球隊戰績一度滑落至37勝45敗。然而，隨著柯瑞強勢復出，加上季中加盟的「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）逐漸融入體系，勇士在關鍵時刻再次展現冠軍基因。今日對陣快艇，勇士全隊外線手感熱燙，三分球41投19中、命中率高達46%。除了柯瑞的無解火力，波爾辛吉斯在攻守兩端的影響力也讓勇士在末節打出反撲高潮，成功在客場取勝。反觀鳳凰城太陽，昨日意外敗給拓荒者後被推向懸崖邊緣。歷史數據對太陽相當不利，自附加賽制度創立5年來，從未有過西區第7種子無緣季後賽的紀錄。太陽教練歐特（Jordan Ott）坦言：「現在的目標就是晉級，無論用什麼方式。這場失利很難受，但我們必須快速整理心情，迎接週五晚上的決戰。」太陽在對陣拓荒者的比賽中同樣暴露出末節崩盤的問題，在握有11分領先的情況下遭逆轉。若無法在短期內解決「末節斷電」的隱憂，面對擅長打逆風球的勇士，主場優勢恐化成泡影。回顧本季例行賽，勇士隊對太陽取得3勝1敗的領先優勢，甚至在2月初柯瑞缺陣時，勇士也能在第四節落後14分的情況下完成大逆轉。值得關注的是，太陽隊至今尚未與擁有波爾辛吉斯的「完全體勇士」交手過，這將是週六生死戰的最大變數。這場對決的勝者，將正式鎖定西區第8種子，並在季後賽首輪挑戰西區龍頭奧克拉荷馬雷霆。