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日本職棒（NPB）今（16）日公布異動，效力北海道日本火腿鬥士隊「台灣金孫」古林睿煬遭到抹消、下放二軍調整，最快4月26日才能重返一軍。古林睿煬開季從牛棚出發，但表現起伏不定，雖然曾飆出個人生涯最快的160公里火球，但成績不盡理想，登板5場、投4.1局吞下1敗，防禦率6.23。今年是古林睿煬旅日第2個賽季，季前入選經典賽中華隊，在預賽對韓國先發4局失1分，是中華隊能在經典賽首次擊敗韓國隊的功臣之一。不過回到母隊，古林睿煬並未進入火腿隊開季先發輪值，而是被移往牛棚。古林睿煬本季在牛棚的表現起伏不定，雖然曾經飆出個人生涯最速的160公里火球，但整體成績並不理想，本季後援登板5場比賽吞下1敗，拿下1次中繼成功，共投4.1局失掉3分，被敲出4安含1轟，防禦率6.23，另外送出7次三振、4次保送、2次暴投。古林睿煬最近一次出賽是4月12日交手福岡軟銀鷹，古林睿煬後援0.2局失掉2分，被周東佑京敲出2分砲。火腿隊今日將古林睿煬下放二軍調整，拉上左投齋藤友貴哉，本季尚未有一軍出賽紀錄，二軍出賽4場，防禦率高達12.00。