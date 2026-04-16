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國民黨新北市第11選區（汐止、萬里、金山）市議員初選結果於今（16）日出爐，但才公布便引發爭議，前國民黨發言人蕭敬嚴雖已遭黨中央處分停權一年，卻仍在此次全民調初選中勝出，讓外界質疑制度與紀律是否出現矛盾。對此，資深媒體人謝國安狠嗆，要贏就是黑自己人，人身攻擊技能要點滿，政治行情保證水漲船高。根據國民黨新北市黨部說明，本次初選除現任議員外，共有何元楷、陶威中及蕭敬嚴3人完成登記，並於4月13日至15日進行為期3天的全民調作業。黨部於今日上午10時公開拆封民調數據，統計結果顯示由蕭敬嚴取得領先。「國民黨出了蕭敬嚴，民眾黨出了李貞秀。」謝國安直言，民眾黨至少還用開除黨籍回應李貞秀，國民黨卻讓蕭敬嚴初選通過，以後藍白有意選舉的從政同志們，要贏，就是黑自己同志，黑自己同黨，黑好黑滿黑到翻。攻擊，砲口一致對內，還能搏得「吹哨者」、「防腐劑」的美名喔，記得人身攻擊技能要點滿，這樣政治行情保證水漲船高，永遠的在野黨怪不了誰。此外，國民黨立委徐巧芯也發聲強調，停權處分已經生效，在未變更決議的前提下，蕭敬嚴並不具備「被提名」的資格，最終人選應仍由何元楷代表出戰。她認為，蕭敬嚴即使勝出，頂多只能以脫黨身分參選，最後，徐巧芯更重砲開轟：「考紀會辛苦了，但新北市黨部跟組發會就是一坨屎！」