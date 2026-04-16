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▲吳怡霈曬出1年前從天生小腹婆，到現在變川字腹肌的對比。（圖／吳怡霈IG@wuipei29）

46歲女星吳怡霈在2023年與交往13年的日籍老公Akira（桑原明）結婚，婚後雖然沒有孩子，但仍與丈夫過著甜蜜的兩人生活。而在14日，吳怡霈曬出自己的超狂川字腹肌，透露自己從天生小腹婆到現在身材的祕訣，只需要每天花5分鐘做屈膝捲腹、仰臥抬腿、側平板支撐等7個動作，她也曬出1年前模樣對比，超大差別讓網友都非常驚訝。吳怡霈在14日曬出自己1年前跟現在的身材對比，分享練出川字腹肌的秘訣，除了喝「三聖杯」，也就是喝檸檬或萊姆水、純西芹汁、重金屬排毒果昔外，起床第一件事就是做腹部運動，並分享自己運動的7個步驟，屈膝捲腹、抬膝捲腹、左右觸腳踝、仰臥抬腿三點定格、仰臥抬腿、仰臥剪刀腳、側平板支撐，透露每天只需要5分鐘，「不求多，也不需要把自己做到累的半死」，強調是要每天做才會有效果。吳怡霈的驚人變化，也讓網友都超驚訝，紛紛直呼：「怡霈的體態保持的太好了」、「已收藏，產後媽咪也要跟著做」、「真厲害，練得好漂亮」、「每天做太有毅力了，真的腰瘦」。吳怡霈原為電視台知名主播，2009年受王偉忠挖掘轉戰演藝圈，從《全民最大黨》的模仿班底起家，憑藉機智的反應與知性氣質，迅速成長為台灣大型典禮與節目的當家主持人，並以《星光大道》、《最強綜藝秀》等節目多次入圍金鐘獎。近年來，她跨界劇場藝術，在《男言之隱》、《三人行不行》及2026年好評回歸的沉浸式戲劇《西門町一番地》中擔綱主演，展現出極具張力的演技。私生活方面，她在2023年與日籍老公Akira結婚後，時常分享台日的不同文化。她也曾甜蜜透露家中的廚房大權幾乎都掌握在老公手中，忙碌於演藝工作的她，回家後常有老公準備好的熱騰騰豬肉味噌湯迎接。今年她也跟著老公到日本過年，身為日籍媳婦，她笑稱自己只負責「坐著等吃」，與婆婆相處也非常融洽。