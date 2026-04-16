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▲鄭家純暈車時被司機強迫聊天，讓她無奈直呼：「暈車不是暈你」。（圖／鄭家純FB）

藝人鄭家純（雞排妹）性格直率，擁有大批忠實粉絲。本月15日深夜，鄭家純在社群平台發文分享了一段搭乘Uber的不愉快經歷。鄭家純透露，過去11年累積搭乘 Uber 超過5000趟，多數乘車體驗良好，但近期她因身體狀況不佳、容易暈車，開始主動向司機提出坐前座的需求，沒想到卻因此被司機誤以為「對他有意思」，當成約會對象狂聊，她只好提前下車，對此相當困擾。鄭家純在貼文中詳細寫下，日前搭乘到一名年輕駕駛的車，上車前她已經說明因容易暈車需坐前座，司機當時回應沒有問題。然而上車後，司機主動詢問想聽什麼音樂，當時身體極度不適的鄭家純只想儘快抵達目的地，便隨口回應「聽你喜歡的就可以了」。鄭家純事後坦言相當後悔，認為當時應該直接表明身體嚴重不適、不希望被打擾。之後在乘車過程中，司機疑似把鄭家純當成「約會對象」，即使她已經在App設定「偏好安靜」，回話也刻意簡短，對方還是一路狂聊，甚至開始分享自己的煩惱、試圖談心，完全無視她的狀態。在暈車不適加上被迫社交的雙重壓力下，鄭家純忍到最後乾脆直接不回話，司機才終於收手。她坦言整趟車程宛如身心雙重折磨，最後甚至提前下車，只求趕快結束這場惡夢。她也忍不住開嗆，現實中或許真的有人會因為搭車認識另一半，但多數女生主動坐前座，真的只是因為「會暈車」，不是在對司機有什麼意思，「是暈車，不是暈你」，語氣相當直接。貼文曝光後立刻引發共鳴，不少網友狂刷留言表示「真的超怕愛聊天的司機」、「安靜模式根本形同虛設」，分享各種尷尬經驗。不過留言區中卻意外歪樓。有網友留言猜測她最近容易暈車，是不是因為懷孕害喜？沒想到這則留言竟被她本人按讚，瞬間讓留言區炸鍋，大家也開始猜測「是不是有喜了」，紛紛好奇起她的人生是否有新進展。